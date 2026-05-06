主動式ETF監測系統！吃00940豆腐的翻版…超「荒謬行銷」把ETF當追飆股工具？

巴菲特最著名的2條投資法則，第1條是：「不要賠錢」，第2條是：「絕對不要違反第1條」。

雖然這2條給人有種「聽君一席話、如同一席話」的感覺，是那樣的簡單粗暴、樸實無華，但說真的，要做到還真不容易。

不過回到現實，就連股神巴菲特也有失手的時候，甚至還賣飛台積電，除非你能像國內的某投資神人一樣，能夠做到「大漲前還好都有買、大跌前剛好都賣光」的精準預判神力，不然常人做投資想「買在起漲、賣在最高」，談何容易。

不過，如果是買有ETF抬轎的個股呢？

國內主動式ETF正夯，一檔一檔接力問世募集，不過近期市場出現特別的產品問世...主動式ETF監測系統，它瞄準的就是散戶想「買在起漲」的心態。

主動式監測系統？00940的吃ETF豆腐翻版？

這個產品主打的，就是搶在主動式ETF大買某檔股票前做買進卡位，簡單來說，就是透過用主動式ETF抬轎、吃ETF豆腐的方式買飆股。

2年前在被動式高股息ETF紅透半邊天之時，打著台灣價值之名的元大台灣價值高息（00940）在掛牌前掀起募集狂潮，募集期間就破千億規模、寫下歷史新頁，其中為了買00940而解定存的民眾也不在少數。

當時就有出現「吃ETF豆腐」的奇妙現象，趁著ETF掛牌或換股前，把可能主要的持股先買進卡位，之後ETF在建倉或換股之時會有大量買盤，就會讓某些成分股大漲，隨後再賣出套利，也就是俗稱吃ETF豆腐的概念。

而這次主動式ETF監測系統，某方面來說就像吃00940豆腐的翻版，只是把過去的被動式ETF換成主動式ETF而已！行銷文案中更強調經理團隊「不會買垃圾股」，有種以經理人或經理團隊背書的暗示，更舉了主動統一台股增長（00981A）近期加碼股價飆漲聯發科為例。

盲目跟單誰負責？主動式ETF進出邏輯散戶難摸透

不過坦白說，主動式ETF能夠隨時且頻繁的買賣，實際操作上比被動式ETF更不透明、更無邏輯可循，一般散戶是很難知道背後買進、賣出的真實原因或目的...

究竟是想短期賺價差還是中長期布局？買進多久會加減碼？何時換掉？萬一買進之後大跌誰要負責？經理人負責？投資網紅負責？還是投資人自己？

這種試圖從主動式ETF中找「好股」，不諱言地，它鎖定的就是一般散戶喜歡追飆股的心態，把投信經理團隊當作是一個「超大型投顧老師」，而把00981A視為一個超大的買盤（基金規模突破2,000億），利用ETF的成分股買賣、加減碼資訊，作為進出交易的判斷基礎。

同時產品也強調能夠每日即時監測統計標的與交易量，其實主動式ETF每日交易資訊，在各大投信官網於每日盤後都會公告，只是投資人需要自行彙整。

至於系統資訊能夠做到多即時、多準確？又或是某檔個股飆漲時，經理團隊建倉、加碼又能夠做到多即時？諸多時間落差產生的問題，都可能會是投資的致命傷。

別把ETF當追飆股工具！成熟大人該懂的投資心法

回到ETF產品問世的初衷，不外乎是散戶不需要自己研究個股，透過持有一籃子標的來分散風險、獲取合理報酬，主動式ETF則是多以超額報酬為目標。

在ETF火熱的時下，卻反過來成為追尋飆股的工具？這套系統實際上究竟有沒有效，不清楚也無關優劣，最重要的是，你得知道自己在做什麼，並為結果負責，這才是成熟大人的投資世界。

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