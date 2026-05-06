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台股4萬點主動式ETF易遭法人狙擊？網吐槽：00981A收黑個兩天就一堆酸葡萄

聯合新聞網／ 綜合報導
台股站上4萬點引發ETF論戰，網友質疑主動式ETF因持股透明易遭法人狙擊，但也有鄉民認為被動式同樣會被吃豆腐，短線波動不需過度解讀。記者許正宏／攝影
台股站上4萬點引發ETF論戰，網友質疑主動式ETF因持股透明易遭法人狙擊，但也有鄉民認為被動式同樣會被吃豆腐，短線波動不需過度解讀。記者許正宏／攝影

台股站上4萬點後，ETF熱潮持續升溫，主動式與被動式ETF之爭也越來越激烈。

尤其近期主動式ETF因持股透明、規模快速放大，被不少投資人質疑容易遭法人「狙擊」，甚至出現大盤翻紅、主動ETF卻一片綠油油的情況。就有網友好奇，同樣公開持股的被動ETF，為何反而比較少被討論「被狙擊」？

原PO在PTT發文表示，現在台股已經來到4萬點，市場普遍認為便宜且基本面好的個股越來越少，因此大量資金開始湧入ETF，也讓主動式與被動式ETF的比較浮上檯面。

他指出，近期不少主動ETF的選股似乎遭到法人提前卡位或反向操作，導致即使大盤上漲，主動ETF卻反而表現疲弱，讓人懷疑是不是因為每日公布持股，讓主力更容易掌握進出方向。

原PO也進一步提問，既然被動式ETF同樣公布持股，為何比較少被說遭狙擊？如果狙擊追蹤大盤的ETF等同於狙擊整個大盤，那主動基金若乾脆把持股做得跟大盤一模一樣，不就也能收更高的管理費？

不少網友認為，被動ETF其實也會被「吃豆腐」，只是因為追蹤的是大型權值股與固定指數，影響沒那麼明顯。「被動也可以狙擊阿 只是你怎麼狙擊他還是跟指數走」、「以前不是一堆人吃ETF列入買壓的豆腐嗎？」、「00940：？？？」、「00939 00940 當我不存在阿」。

另一派則認為，原PO把「狙擊」這件事講得太誇張，甚至只是短線波動被放大解讀。「跌個兩天而已就在那邊狙擊是都不能跌喔」、「也才兩天到底是？」、「00981只是收黑個兩天就一堆酸葡萄在大談」、「狙擊什麼東西啦，閒聊嘴砲當真喔」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00940元大臺灣價值高息 00981A主動統一台股增長 00939統一台灣高息動能 台股 ETF

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