台股4萬點開始賣股轉債！老牛自曝「把00988b納入防禦」：月配息對沖高點回落風險

台股衝上4萬點，「高處不勝寒」的震盪焦慮怎麼解？老牛分享我的「雙核心節稅陣型」！

最近台股一路衝衝衝，轉眼就達到4萬點大關了，大家手上的持股是不是都紅通通的呀？偷偷跟大家分享一個喜悅：老牛的股息收入，已經突破百萬大關啦！不得不說，存股領息真的是投資路上很迷人的風景。

不過，開心歸開心，每當看到「二代健保補充保費」，還有在5月報稅季看到稅單的時候，心裡多少還是會有點痛，這也不禁讓老牛開始思考，該如何進一步優化自己的投資組合。

再加上大盤來到4萬點這個歷史相對高檔，滿手股票難免會有一種「高處不勝寒」的震盪焦慮感。

為了兼顧「資產成長」與「稅務優勢」，老牛未來的資金配置會朝「雙核心」方向進化：

不配息ETF：專心讓資產滾雪球，徹底發揮複利的威力，衝刺賺價差！（如：凱基台灣TOP50（009816）、元大S&P500（00646）、統一FANG+（00757）等） 海外債ETF：打造防禦型現金流，不僅能避開二代健保，還能發揮海外所得的節稅優勢！

講到債券，不少人會覺得漲得慢而興致缺缺；但老牛反而把它看作是「鎖定現金流」與「資金停泊」的解方。

剛好最近在做功課時，注意到一檔即將迎來首次配息的海外債ETF，玉山嚴選非投債（00988B），它的機制設計滿符合老牛對「防禦型現金流」的想像，今天就拿它當例子，跟你們聊聊我的觀察：

7.5%票息地板：債券的本質就是固定收益。00988B的指數邏輯設定了「7.5%票面利率」的篩選門檻，等於是先幫投資人的收益打了一個底。

對比市面上常見的投等債（如00937B約5.79%、00720B約5.73%）或者是非投等債(如 00953B約7.56%、00981B約7.99%)，00988B這次能開出亮眼的配息率，很大程度歸功於這個票息地板機制。

短天期抗波動：老牛拆解它的成分，大約8成資金是佈局在財務相對透明的「美國大型企業」，過去10年追蹤指數的平均違約率約在極低的0.8%。

不只如此，它鎖定1到5年期的「短天期債券」，對利率變動的敏感度較低，在目前吵著降息與否的環境下，短債相對平穩抗震。

月配息加碼銀彈：00988B採取「月配息」設計。在股市高檔震盪的現階段，源源不絕的現金流除了能安穩入袋，萬一遇到大盤回檔，這些每個月配發的現金，還能當成「逢低彎腰撿鑽石」最棒的現成銀彈！

老牛筆記

00988B首次配息重要資訊

首次配息：0.153元 年化配息率：9.2% 最後買進日：5/15(五) 除息日：5/18(一)

2026年以來，台股就像開在高速公路上，速度很快、能看見創歷史新高的美景，但也怕突然遇到坑洞，特別是像之前千點拉回的慘況，所以我才會說，把部分獲利了結的資金轉入債券ETF，建立「現金流 X 降風險 X 優稅務」的陣型。

不管接下來的路面怎麼顛簸，風險降下來了、手上也有現金能逢低加碼，我們都能安穩前行，一舉數得。

看懂趨勢、買對工具、抱緊紀律，這才是我們散戶在股海中長久生存並獲利的方式，老牛已經考慮把00988B納入我的防禦陣型了，那你呢？歡迎在底下留言跟老牛分享：台股來到4萬點，你目前的資金配置是「股票多」還是「現金/債券多」呢？

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。