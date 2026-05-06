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美電力基建指數創高 009805股價跟進飆新高

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

AI浪潮助漲，美股狂喝「電蠻牛」，根據ICE最新統計，新光美國電力基建ETF（009805）所追蹤的「NYSE FactSet美國電力基建息收指數」5日收在360.42點，再度攀升歷史新高，今年以來該指數大漲39.6%，遠超越那斯達克指數、S&P500指數不到一成的報酬，帶動新光009805今盤中股價開盤一躍17.33元，創上市來新高價。

分析師認為，AI驅動電力基建全面爆發，以電力產業鏈來看，位居上游、中游的重電設備股如GE Vernova、能源設施股Vertiv及燃料電池股Bloom Energy，年初以來股價分別大漲67.5%、110.4%、239.8%，猛超車下游的電力公用事業股，成美股電力指標股的新「三本柱」，也是今年美股除AI股為確定性最強的主線外，電力基建股成為AI擴散行情的主要受惠股。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，今年以來美國電力股表現強勢，電力基建指數表現屢締新猷，主要受惠美科技股財報表現超乎市場預期，美股資金偏向樂觀。

除著眼繼續加碼AI科技主線外，也逐步擴散至電力基建設備，包括電網、電池儲能、及電力公用事業等類股，形成算力、電力的輪漲格局，預估5月美股有望延續震盪走高格局。若科技股逢估值壓力升高，外部風險重新升溫，美股可能出現快速輪動走勢，市場資金反而有機會關注重返基本面展望佳，估值合理、財報表現優的電力基建股淘金。

台新投信ETF投資團隊指出，2026年美國AI算力全年仍將處於供給受限狀態，雖然受惠族群中，仍以AI半導體與關鍵零組件供應商佔大多數，但雲端科技巨頭們也同時推進商用GPU、自研晶片部署，代表美股AI淘金熱，並非單押單一路線，除GPU晶片外，記憶體、ABF基板、先進封裝、光通訊與電力基礎設施股都將同步受惠，尤其最近美國川普政府以「國家安全關切」為由，叫停美國陸上風電開發，大約165個項目受影響，預估裝機容量約30GW，涵蓋約1,500萬戶家庭用電需求。

政策從清潔能源轉向其他發電產業，帶動美國核能發電、儲能及電池商，包括燃料電池與分散式電力解決方案商Bloom Energy等，供電市場需求再度擴大，美股已率先引爆一波燃料電池行情，同時，也驅動美國電力、散熱、儲能、燃料電池與電網設備股，成為算力之外的新瓶頸資產，轉身成為AI電力基礎設施成長潛力股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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