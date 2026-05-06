00935績效把0050按在地上摩擦！陳重銘沒接業配實話實說：近一年報酬領先快70％

台股多頭氣勢強勁，大盤指數屢創歷史新高，帶動全民ETF理財熱潮；不過在眾多標的當中，老字號的元大台灣50（0050）是否還是唯一首選？

財經達人「不敗教主」陳重銘近日在社群平台發文分享，點名野村投信旗下的兩檔ETF近期表現極為亮眼，甚至直言這兩檔標的無論主動或被動，績效都把0050按在地上摩擦，引發股民熱烈關注。

陳重銘特別秀出績效數據比較，其中野村臺灣新科技50（00935）的累積總報酬高達193.76%，而另一檔主動野村臺灣優選（00980A）也有141.12%的亮眼成績，兩者雙雙大幅超越0050的124.75%。

他特別指出00935上市以來的優異表現，強調其近一年的報酬率已經領先0050將近70%，展現出極強的上攻動能。

針對00935為何能繳出如此狂飆的績效，陳重銘分析，關鍵在於該檔ETF的選股邏輯針對了0050的缺點進行改良：

0050單純以市值大小作為選股標準，容易導致資金過度集中在台積電單一檔個股上 而00935則是透過動能趨勢來精準捕捉盤面上的強勢股，讓整體投資組合更具攻擊力與彈性

這也呼應了他常提倡的觀念，投資ETF絕對不能無腦買進，必須先深入了解指數的編製特點，才能真正在股市中幫自己多賺一點錢。

陳重銘也不改幽默，特別在文中自清絕對沒有接下野村投信的業配...他笑稱自己只是個高職機械科退休教師，不懂那些深奧的商學院學術理論，加上年紀大了不想去考業配必備的金融證照，怕考不過還會被笑。

他強調這次的發文純粹是實話實說，將自己在股市實戰中提款的經驗與投資人分享。

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