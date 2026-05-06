快訊

軍公教調薪10%有譜？人事總處：往照顧基層方向考量

終於等到了！Threads電腦版可以傳訊息了 還有3功能可以用

專家揭大西洋郵輪漢他疫情2大可能來源！一病毒株致死率達40%

聽新聞
0:00 / 0:00

00935績效把0050按在地上摩擦！陳重銘沒接業配實話實說：近一年報酬領先快70％

聯合新聞網／ 綜合報導
不敗教主陳重銘點名00935與00980A績效大幅超越0050，指出00935靠動能趨勢選股成功改良了0050過度集中單一個股的缺點。中央社
不敗教主陳重銘點名00935與00980A績效大幅超越0050，指出00935靠動能趨勢選股成功改良了0050過度集中單一個股的缺點。中央社

台股多頭氣勢強勁，大盤指數屢創歷史新高，帶動全民ETF理財熱潮；不過在眾多標的當中，老字號的元大台灣50（0050）是否還是唯一首選？

財經達人「不敗教主」陳重銘近日在社群平台發文分享，點名野村投信旗下的兩檔ETF近期表現極為亮眼，甚至直言這兩檔標的無論主動或被動，績效都把0050按在地上摩擦，引發股民熱烈關注。

陳重銘特別秀出績效數據比較，其中野村臺灣新科技50（00935）的累積總報酬高達193.76%，而另一檔主動野村臺灣優選（00980A）也有141.12%的亮眼成績，兩者雙雙大幅超越0050的124.75%。

他特別指出00935上市以來的優異表現，強調其近一年的報酬率已經領先0050將近70%，展現出極強的上攻動能。

針對00935為何能繳出如此狂飆的績效，陳重銘分析，關鍵在於該檔ETF的選股邏輯針對了0050的缺點進行改良：

0050單純以市值大小作為選股標準，容易導致資金過度集中在台積電單一檔個股上

而00935則是透過動能趨勢來精準捕捉盤面上的強勢股，讓整體投資組合更具攻擊力與彈性

這也呼應了他常提倡的觀念，投資ETF絕對不能無腦買進，必須先深入了解指數的編製特點，才能真正在股市中幫自己多賺一點錢。

陳重銘也不改幽默，特別在文中自清絕對沒有接下野村投信的業配...他笑稱自己只是個高職機械科退休教師，不懂那些深奧的商學院學術理論，加上年紀大了不想去考業配必備的金融證照，怕考不過還會被笑。

他強調這次的發文純粹是實話實說，將自己在股市實戰中提款的經驗與投資人分享。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00935野村臺灣新科技50 0050元大台灣50 00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF 台積電

延伸閱讀

台股上4萬點你卻無感？物價狂漲吃光購買力「不投資才是最大風險」

主動式ETF監測系統？早抓到00981A買進聯發科…散戶缺乏停損機制恐被扒兩層皮

00999A爆紅主動式的高股息ETF？詹璇依曝「3D鎖息策略」：有別於00878、0056、00919

破解賺息賠價差魔咒！00999A主動出擊「三大策略」破解被動投資痛點

相關新聞

台股4萬點開始賣股轉債！老牛自曝「把00988B納入防禦」：月配息對沖高點回落風險

台股衝上4萬點，「高處不勝寒」的震盪焦慮怎麼解？老牛分享我的「雙核心節稅陣型」！ 最近台股一路衝衝衝，轉眼就達到4萬點大關了，大家手上的持股是不是都紅通通的呀？偷偷跟大家分享一個喜悅：老牛的股息收入，

台股4萬點主動式ETF易遭法人狙擊？網吐槽：00981A收黑個兩天就一堆酸葡萄

台股突破4萬點後，主動式ETF因持股透明性引發法人狙擊質疑，表現不如大盤。網友在PTT討論，為何被動式ETF較少遭到類似指控，掀起熱烈討論。

00935績效把0050按在地上摩擦！陳重銘沒接業配實話實說：近一年報酬領先快70％

陳重銘指出，野村台灣新科技50（00935）表現卓越，近一年報酬率比元大台灣50（0050）高近70%。他分析00935的選股邏輯改良了0050的缺點，讓整體投資組合具攻擊力與彈性。

破解賺息賠價差魔咒！00999A主動出擊「三大策略」破解被動投資痛點

野村投信推出首檔高股息主動式ETF「00999A」，透過「提前卡位、即時反應、輪轉操作」三大策略，靈活應對台股市場，期望克服傳統被動投資的痛點，提升收益及成長潛力。

美股3月低點...009815存股數逆勢增292%！孫太：不一定能買最低、但有紀律就可以不站場外

裁掉的是人力，留下的是AI時代的護城河。 最近美國7巨頭傳出裁員的消息，微軟裁員3萬人，而Meta裁員約 10%（大約8,000人）市場解讀背後的原因，是把更多資源投入 AI 與基礎建設。 換句話說，

00999A爆紅主動式的高股息ETF？詹璇依曝「3D鎖息策略」：有別於00878、0056、00919

主動高股息ETF「00999A」近期成為熱門選擇，詹璇依指出其運用「3D鎖息策略」，透過經理人主動選股，靈活調整持股內容，區別於傳統被動式ETF。投資者須根據自身需求做出選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。