安聯00402A 搶攻美科技產業鏈！5月22日開募

在生成式AI持續推動全球科技產業升級、美國科技股成為市場成長核心之際，安聯投信正式推出安聯美國科技領航主動式ETF（00402A），將於5月22日至27日開始募集，發行價格為每單位10元，預計於6月上旬掛牌上市。

安聯投信投資長張惟閔指出，美國經濟展現高度韌性，在民間投資、能源建設與科技創新支撐下，2026年經濟成長率預期可望維持在2%至2.5%。同時，企業獲利動能持續向上，市場預估2026年S&P 500企業獲利年增率達 16.8%，為美股、特別是科技股奠定穩固基本面。

從評價面觀察，美股在未來12個月獲利基礎下本益比約20.3倍，僅略高於長期平均，在雙位數獲利成長預期支撐下，整體仍具投資吸引力。

就科技題材部分，張惟閔表示，生成式AI所帶動的科技成長已不再僅限於硬體領域，從GPU、資料中心、半導體設備，延伸至雲端平台、軟體服務、AI Agent、自動駕駛與工業自動化等多元應用，題材輪動速度明顯加快，著眼於AI多層次發展的產業架構，布局美國科技可參與更多元的機會。

但另一方面，要留意的是，在此環境下，單純追蹤指數的投資方式，可能過度集中於少數權值股，難以全面掌握成長機會。統計顯示，美股科技指數中權值股比重偏高，且成分股表現差異顯著。

00402A經理人洪華珍表示，透過主動式ETF彈性調整持股結構，才能適時加碼具爆發潛力、但尚未被指數充分反映的成長型科技股，爭取超額報酬空間。

就策略上，洪華珍表示，00402A聚焦AI生態系，兼顧核心和潛力標的，希望以3Q+策略去應對美股的結構性問題。即以Quick+策略，以「主動」追成長動能，可隨基本面與評價變化進行持股與權重的調整，所以除了布局在穩定成長的公司，像是M7之外，我們也會搶先布局在高速成長期的中小型公司，皆為00402A投資聚焦的範圍。

Qualified+策略抓強勢股票、大小通吃，軟硬兼顧，掌握美國科技輪動機會；Quality+策略，挑對投資團隊，串聯台美科技股投資機會，更完整掌握美國科技題材。

布局方向上，00402A在兼顧核心持股穩定度的同時，同時配置具成長潛力的關鍵標的，涵蓋範圍擴及AI算力、高端半導體、智慧應用、資安、雲端服務與高速通訊等核心題材。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。