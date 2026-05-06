快訊

價值五位數黃金被偷！警察到家看了一圈吐驚人真相：竊賊就是你養的吞金獸

搶救教師荒！台師大開第一槍 開放教程學分納入畢業學分

當俄軍開始向機器繳械：烏克蘭引爆的機器人戰爭與軍事革命

聽新聞
0:00 / 0:00

安聯00402A 搶攻美科技產業鏈！5月22日開募

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
安聯投信正式推出安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）將於5月22日至27日開始募集。安聯投信／提供
安聯投信正式推出安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）將於5月22日至27日開始募集。安聯投信／提供

在生成式AI持續推動全球科技產業升級、美國科技股成為市場成長核心之際，安聯投信正式推出安聯美國科技領航主動式ETF（00402A），將於5月22日至27日開始募集，發行價格為每單位10元，預計於6月上旬掛牌上市。

安聯投信投資長張惟閔指出，美國經濟展現高度韌性，在民間投資、能源建設與科技創新支撐下，2026年經濟成長率預期可望維持在2%至2.5%。同時，企業獲利動能持續向上，市場預估2026年S&P 500企業獲利年增率達 16.8%，為美股、特別是科技股奠定穩固基本面。

從評價面觀察，美股在未來12個月獲利基礎下本益比約20.3倍，僅略高於長期平均，在雙位數獲利成長預期支撐下，整體仍具投資吸引力。

就科技題材部分，張惟閔表示，生成式AI所帶動的科技成長已不再僅限於硬體領域，從GPU、資料中心、半導體設備，延伸至雲端平台、軟體服務、AI Agent、自動駕駛與工業自動化等多元應用，題材輪動速度明顯加快，著眼於AI多層次發展的產業架構，布局美國科技可參與更多元的機會。

但另一方面，要留意的是，在此環境下，單純追蹤指數的投資方式，可能過度集中於少數權值股，難以全面掌握成長機會。統計顯示，美股科技指數中權值股比重偏高，且成分股表現差異顯著。

00402A經理人洪華珍表示，透過主動式ETF彈性調整持股結構，才能適時加碼具爆發潛力、但尚未被指數充分反映的成長型科技股，爭取超額報酬空間。

就策略上，洪華珍表示，00402A聚焦AI生態系，兼顧核心和潛力標的，希望以3Q+策略去應對美股的結構性問題。即以Quick+策略，以「主動」追成長動能，可隨基本面與評價變化進行持股與權重的調整，所以除了布局在穩定成長的公司，像是M7之外，我們也會搶先布局在高速成長期的中小型公司，皆為00402A投資聚焦的範圍。

Qualified+策略抓強勢股票、大小通吃，軟硬兼顧，掌握美國科技輪動機會；Quality+策略，挑對投資團隊，串聯台美科技股投資機會，更完整掌握美國科技題材。

布局方向上，00402A在兼顧核心持股穩定度的同時，同時配置具成長潛力的關鍵標的，涵蓋範圍擴及AI算力、高端半導體、智慧應用、資安、雲端服務與高速通訊等核心題材。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

科技股 美股 產業鏈

延伸閱讀

投信新基金 主動式搶鏡

台股科技基金近年報酬太猛！前十強全破250%

美股震盪不改成長主線 貝萊德：聚焦大型龍頭成市場關鍵動能

科技股2026獲利年增率上看近五成 台灣供應鏈四大領域擁優勢

相關新聞

破解賺息賠價差魔咒！00999A主動出擊「三大策略」破解被動投資痛點

野村投信推出首檔高股息主動式ETF「00999A」，透過「提前卡位、即時反應、輪轉操作」三大策略，靈活應對台股市場，期望克服傳統被動投資的痛點，提升收益及成長潛力。

美股3月低點...009815存股數逆勢增292%！孫太：不一定能買最低、但有紀律就可以不站場外

裁掉的是人力，留下的是AI時代的護城河。 最近美國7巨頭傳出裁員的消息，微軟裁員3萬人，而Meta裁員約 10%（大約8,000人）市場解讀背後的原因，是把更多資源投入 AI 與基礎建設。 換句話說，

00999A爆紅主動式的高股息ETF？詹璇依曝「3D索息策略」：有別於00878、0056、00919

主動高股息ETF「00999A」近期成為熱門選擇，詹璇依指出其運用「3D索息策略」，透過經理人主動選股，靈活調整持股內容，區別於傳統被動式ETF。投資者須根據自身需求做出選擇。

主動式ETF監測系統？早抓到00981A買進聯發科…散戶缺乏停損機制恐被扒兩層皮

市場上出現「主動式ETF每日自動監測系統」，宣稱可提早識別經理人買進的股票。然而，專家警告，散戶跟單缺乏停損機制，面臨劇烈股價波動風險，恐成為接刀冤大頭。直接投資主動式ETF或更為安全。

存10年金融股全賣了！存股哥「高股息+市值型」二刀流：今年挑戰領百萬股息

存股哥全數停利出清持有十年的金融股，專注轉型為高股息與市值型二刀流，目標今年達成百萬股息。他表示，隨著資產優化及再平衡，金融股已無法提供預期效益。

00402A 重磅登台 領航選出科技強中強

安聯投信主動再出擊，著眼在全球創新科技浪潮推動下，台美科技產業版圖持續斷壯大及推陳出新的投資題材，推出第三檔主動式ETF，寄望以主動式基金專家的領航者之姿，結合集團海外投資團隊，以全球視野與在地投研實

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。