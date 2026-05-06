聽新聞
0:00 / 0:00
破解賺息賠價差魔咒！00999A主動出擊「三大策略」破解被動投資痛點
過去許多投資人對高股息產品最大的疑問，就是「高息是否代表總報酬一定更好」？
回顧2025年市場表現可發現，市值前500大公司中，高股息並不等同於年度績效較佳，這也讓投資人開始思考，高股息與總報酬成長是否只能二選一。
野村投信指出，傳統被動式高股息策略往往只能被動等待配息與指數調整，中間容易產生投資空窗期。
因此野村推出首檔高股息主動式ETF主動野村臺灣高息（00999A），不只聚焦配息，更將「股息」與「成長」並重，以「全年收益引擎」為策略核心，順應台股一年不同階段的市場節奏靈活操作。
12月至4月提前卡位並即時調整持股
策略第一階段
為12月至隔年3月，野村會透過前瞻分析、營收、獲利潛力及獨家因子，提前找出有望配發優於預期股利的公司先行布局。
由於部分公司股價常在股利公布前提前反應，此舉能補足被動式ETF無法提前卡位的限制。
第二階段
落在3月至4月，團隊會根據企業公布股利後的市場反應即時調整部位。
若股價表現優於市場預期便選擇加碼；若不如預期則進行調節甚至賣出。
5月至12月輪轉領息適度拉高成長股比重
第三階段
為5月至9月的除息旺季，野村將透過主動輪轉方式，運用同一筆資金依序布局具高息潛力的公司，領完股息後再轉進下一批標的，藉由輪轉操作放大收益機會。
最後在9月至12月期間，將適度提高成長股比重，藉此參與市場成長趨勢。
00999A期望透過「提前卡位、即時反應、輪轉操作」三大策略，更有效參與台股各階段的投資契機。
野村投信也提到，目前旗下已發行的主動式ETF如主動野村臺灣優選（00980A）與主動野村台灣50（00985A）表現皆已獲市場關注。
此次推出主動高股息策略，就是希望能進一步解決傳統被動式產品的操作痛點，讓收益與成長之間擁有更多優化空間。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。