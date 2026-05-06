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破解賺息賠價差魔咒！00999A主動出擊「三大策略」破解被動投資痛點

聯合新聞網／ 綜合報導
野村投信推出首檔高息主動式ETF主動野村臺灣高息（00999A），期望透過提前卡位、即時反應與輪轉操作三大策略，打破傳統被動投資空窗期，讓股息與成長並重。圖／聯合報系資料照片
野村投信推出首檔高息主動式ETF主動野村臺灣高息（00999A），期望透過提前卡位、即時反應與輪轉操作三大策略，打破傳統被動投資空窗期，讓股息與成長並重。圖／聯合報系資料照片

過去許多投資人對高股息產品最大的疑問，就是「高息是否代表總報酬一定更好」？

回顧2025年市場表現可發現，市值前500大公司中，高股息並不等同於年度績效較佳，這也讓投資人開始思考，高股息與總報酬成長是否只能二選一。

野村投信指出，傳統被動式高股息策略往往只能被動等待配息與指數調整，中間容易產生投資空窗期。

因此野村推出首檔高股息主動式ETF主動野村臺灣高息（00999A），不只聚焦配息，更將「股息」與「成長」並重，以「全年收益引擎」為策略核心，順應台股一年不同階段的市場節奏靈活操作。

12月至4月提前卡位並即時調整持股

策略第一階段

為12月至隔年3月，野村會透過前瞻分析、營收、獲利潛力及獨家因子，提前找出有望配發優於預期股利的公司先行布局。

由於部分公司股價常在股利公布前提前反應，此舉能補足被動式ETF無法提前卡位的限制。

第二階段

落在3月至4月，團隊會根據企業公布股利後的市場反應即時調整部位。

若股價表現優於市場預期便選擇加碼；若不如預期則進行調節甚至賣出。

5月至12月輪轉領息適度拉高成長股比重

第三階段

為5月至9月的除息旺季，野村將透過主動輪轉方式，運用同一筆資金依序布局具高息潛力的公司，領完股息後再轉進下一批標的，藉由輪轉操作放大收益機會。

最後在9月至12月期間，將適度提高成長股比重，藉此參與市場成長趨勢。

00999A期望透過「提前卡位、即時反應、輪轉操作」三大策略，更有效參與台股各階段的投資契機。

野村投信也提到，目前旗下已發行的主動式ETF如主動野村臺灣優選（00980A）與主動野村台灣50（00985A）表現皆已獲市場關注。

此次推出主動高股息策略，就是希望能進一步解決傳統被動式產品的操作痛點，讓收益與成長之間擁有更多優化空間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00999A主動野村臺灣高息 00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF 00985A野村臺灣增強50

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