安聯00402A 三大投資主軸 切入美國科技全產業鏈

在生成式AI持續推動全球科技產業升級、美國科技股成為市場成長核心之際，安聯投信正式推出安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）以主動式ETF策略切入美國科技全產業鏈，掌握AI帶動的長期結構性成長機會。

回顧2026年第1季，美股四大指數除了費城半導體指數漲幅維持約一成的表現外，其餘主要指數表現相對疲軟；不過，隨著市場逐步擺脫中東混沌局勢的干擾，有基本面或願景支撐的主題或市場，再度成為資金青睞的標的，漲勢動能展現強勁之姿。

安聯投信表示，在AI浪潮持續推進、數位轉型需求穩健成長的背景下，美國科技股仍被市場視為全球股市中具備結構性成長潛力的重要投資標的。儘管短期波動與估值壓力仍在，但中長期來看，美國科技產業在技術領先、資本實力與獲利模式上，仍具備顯著優勢。

安聯投信投資長張惟閔指出，美國經濟展現高度韌性，在民間投資、能源建設與科技創新支撐下，2026年經濟成長率預期可望維持在2%至2.5%。同時，企業獲利動能持續向上，市場預估2026年S&P 500企業獲利年增率達 16.8%，為美股、特別是科技股奠定穩固基本面。

從評價面觀察，美股在未來12個月獲利基礎下本益比約20.3倍，僅略高於長期平均，在雙位數獲利成長預期支撐下，整體仍具投資吸引力。

就科技題材部分，張惟閔表示，生成式AI所帶動的科技成長已不再僅限於硬體領域，從GPU、資料中心、半導體設備，延伸至雲端平台、軟體服務、AI Agent、自動駕駛與工業自動化等多元應用，題材輪動速度明顯加快，著眼於AI多層次發展的產業架構，布局美國科技可參與更多元的機會。

但另一方面，要留意的是，在此環境下，單純追蹤指數的投資方式，可能過度集中於少數權值股，難以全面掌握成長機會。統計顯示，美股科技指數中權值股比重偏高，且成分股表現差異顯著。

00402A經理人洪華珍表示，透過主動式ETF彈性調整持股結構，才能適時加碼具爆發潛力、但尚未被指數充分反映的成長型科技股，爭取超額報酬空間。

就策略上，洪華珍表示，00402A聚焦AI生態系，兼顧核心和潛力標的，希望以3Q+策略去應對美股的結構性問題。即以Quick+策略，以「主動」追成長動能，可隨基本面與評價變化進行持股與權重的調整，所以除了布局在穩定成長的公司，像是M7之外，我們也會搶先布局在高速成長期的中小型公司，皆為00402A投資聚焦的範圍；Qualified+策略抓強勢股票、大小通吃，軟硬兼顧，掌握美國科技輪動機會；Quality+策略，挑對投資團隊，串聯台美科技股投資機會，更完整掌握美國科技題材。

布局方向上，00402A在兼顧核心持股穩定度的同時，同時配置具成長潛力的關鍵標的，涵蓋範圍擴及AI算力、高端半導體、智慧應用、資安、雲端服務與高速通訊等核心題材。

總結來看，洪華珍表示，持續看好美國市場的投資潛力，獲利創高，經濟成長穩定，價值面合理。在美股過度集中在M7當前的結構性問題下，美國科技投資更需要主動管理。00402A正是提供投資人最好的投資選擇。

00402A設置海外投資顧問，主要目的是要結合安聯環球投資集團高成長科技策略團隊對全球及美國科技產業研究的深度與即時性，結合台灣投資團隊在半導體及科技產業供應鏈的在地研究，從全球投資視野的角度，產業上下游交叉比對，選出最具投資潛力的高成長科技股。

在生成式AI持續推動全球科技產業升級之際，安聯投信積極布局美國科技市場，透過「高端半導體、領先AI商機、轉機題材」三大投資主軸，打造兼顧結構性成長與彈性配置的投資組合，協助投資人掌握AI長線發展所帶來的多元機會。

第一、聚焦高端半導體：緊跟AI結構成長主流。洪華珍表示，聚焦AI算力與先進製程等不可或缺的核心基礎。布局標的瞄準全球AI算力與GPU霸主、全球先進晶圓代工龍頭、EUV微影設備關鍵供應商等，以及記憶體與晶圓製程設備領域的領導廠商。此一主軸緊扣AI基礎建設需求，隨著算力投資持續擴大，長期成長趨勢明確。

第二、瞄準領先AI商機：卡位下一波AI行情。洪華珍表示，在領先AI商機投資主軸部分，鎖定雲端平台與高速通訊等成長動能。在AI資料中心快速擴建、網路速度由800G升級至1.6T的趨勢下，高速、低延遲傳輸技術已成為不可或缺的關鍵環節，也為相關產業帶來新一波投資機會。

第三、布局轉機題材：掌握評價修復與獲利轉折。洪華珍表示，布局轉機型科技題材，聚焦AI導入後，獲利模式與成長曲線可能重新加速的企業。理由是這類公司並非純粹硬體供應商，而是具備生態系或平台優勢的科技巨擘，在AI賦能下，有機會帶動營運效率提升與評價重估，成為尋求股價機會的重要布局方向。

洪華珍強調，透過三大投資主軸的配置，不僅涵蓋AI上、中、下游產業鏈，也納入不同成長階段與題材特性的科技企業，有助於分散單一產業或權值股過度集中的風險。在AI長期結構性成長趨勢明確的背景下，此一配置策略可望兼顧成長動能與投資穩定性，成為投資人參與美國科技與AI浪潮的關鍵選擇。

隨著超級財報周登場，重量級企業財報表現儼然成為市場的焦點。洪華珍表示，截至目前，已有逾六成的S&P 500 成分企業公布第1季財報，其中超過八成優於市場預期，整體企業獲利動能強勁。市場焦點集中於四大AI雲端服務業者，不僅全數超越市場預期，更顯示AI投入已開始系統性轉化為實質盈餘成長。

洪華珍更點出，雲端業務加速、廣告收入創新高與利潤率同步擴張，亦顯示AI應用已深入核心商業模式；同時，四大CSP全面上調AI資本支出，市場預估2026年全球雲端巨頭在AI領域的資本支出將達7,510億美元，年增率高達83%，此一支出上修趨勢亦同步推升AI基礎設施相關企業的獲利預期，進一步支撐科技股盈餘前景。

展望後市，洪華珍指出，美國擁有全球最成熟的創新生態系，有利於持續將科技突破轉化為具規模的商業應用，推動企業生產效率與競爭力提升。隨著AI與數位科技應用深化，美國科技產業結構性成長趨勢明確，不論從機會面、評價面或基本面觀察，皆有利長線布局。

00402A正是為希望參與AI長期趨勢、跳脫權重框架，同時降低單一權值股集中風險的投資人，提供一項兼具主動彈性與成長潛力的全新投資選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。