00402A 重磅登台 領航選出科技強中強

安聯投信主動再出擊，著眼在全球創新科技浪潮推動下，台美科技產業版圖持續斷壯大及推陳出新的投資題材，推出第三檔主動式ETF，寄望以主動式基金專家的領航者之姿，結合集團海外投資團隊，以全球視野與在地投研實力，聯手幫助投資人以更直接、簡單且跳脫權重框架的方式，前進美股，打造更完整的台美科技投資板塊。

安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）的問世，其背後隱含諸多意義：此為安聯投信跨足參與主動式ETF的第三發，更是安聯環球投資集團繼前面兩檔以不同策略進軍主動式台股ETF市場之後、首檔瞄準美國科技的主動式ETF策略；這也意味著安聯投信繼續擔綱安聯環球投資集團主動式ETF策略的先鋒部隊，幫助在地投資人領航找出更多科技產業成長帶來的投資機會。

安聯投信總經理陳彥婷表示，隨著市場環境日益複雜、產業變化加速，主動式ETF已逐漸成為推動資本市場成長的重要力量。這次推出00402A的核心出發點，在於回應投資人對全球科技產業長期成長機會的高度關注，特別是在生成式AI、雲端運算與半導體先進製程持續推動科技創新的背景下。

陳彥婷表示，ETF已成為新世代投資人的主要投資介面，主動式ETF則是讓專業投資能力能被更有效率地傳遞。未來，安聯投信也將持續把台灣與海外團隊累積多年的主動投資能力，透過主動式ETF的形式，提供給更廣泛的投資人。在新產品布局上，今年也將持續推出多檔主動式ETF，透過多樣化投資工具，回應不同族群與不同資產配置需求。

安聯投信投資長張惟閔表示，過去台灣投資人對科技投資多以台股供應鏈為主，但隨著創新科技快速演進，真正引領產業變革與商業應用的關鍵企業，已高度集中於美國市場。透過安聯投信主動式ETF的投資架構，投資人可更便利參與美國科技創新的核心動能，同時降低過度依賴單一市場或被動指數，可能錯失結構性成長機會的風險。

此外，張惟閔也點出，在市場波動加劇、美國科技股表現分化日益明顯的環境下，單純「買進整個市場」已不一定能有效掌握成長潛力。有鑑於此，主動式投資能透過選股與配置調整，因應不同產業與個股的成長趨勢與評價變化，正是主動式ETF能夠發揮價值的關鍵所在。尤其是在面對近年接踵而來的關稅與地緣政治等議題所帶來一連串不確定性，主動式更能有效率管理風險、並從中伺機找到潛在機會，應對市場變數，這也正是主動式管理的核心價值所在。

00402A看好美國科技產業在人工智慧（AI）、半導體等創新技術的長期成長動能，以安聯研發獨特的3Q+策略，聚焦美國科技領航產業，包括受惠全球AI算力需求大躍進等具結構式成長主流的高端半導體及相關供應鏈、擴大AI應用等領先AI商機，以及消費電子與資安等轉機題材，提前布局美國科技巨頭之外更多的潛在強勢股，掌握更多軟硬機會。

在安聯00402A投資團隊實力，也頗具亮點。張惟閔表示，安聯00402A海外投資顧問、安聯全球高成長科技基金拿下第29屆傑出金鑽獎海外股票型基金大獎，台灣團隊包括安聯台灣科技基金和安聯台灣大壩基金也分別摘下國內股票基金－科技類及一般類股獎項，再次驗證安聯海外與台灣團隊穩健且具前瞻性的投資實力。

安聯00402A設置海外投資顧問，主要目的是要結合安聯環球投資集團高成長科技策略團隊對全球及美國科技產業研究的深度與即時性，結合台灣投資團隊在半導體及科技產業供應鏈的在地研究，從全球投資視野的角度，產業上下游交叉比對，選出最具投資潛力的高成長科技股。

張惟閔表示，台灣投資團隊與海外投資團隊都有固定產業研究會議，透過這樣跨區域，供應鏈上下游產業及基本面討論，加強彼此團隊的選股深度及信心度，將研究綜效發揮到極致。

00402A經理人洪華珍表示，美國擁有全球最成熟的創新生態系，有利於持續將科技突破轉化為具規模的商業應用，進而推動企業提升生產效率與營運競爭力。隨著AI與數位科技應用深化，美國科技產業結構性成長趨勢可期，不論就機會面、評價面與基本面，都是長線布局美國科技股的好時機。

00402A募集期間為2026年5月22日至5月27日，發行價格為每單位10元，預計於6月上旬掛牌上市。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。