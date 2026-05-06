美股3月低點...009815存股數逆勢增292%！孫太：不一定能買最低、但有紀律就可以不站場外

裁掉的是人力，留下的是AI時代的護城河。

最近美國7巨頭傳出裁員的消息，微軟裁員3萬人，而Meta裁員約 10%（大約8,000人）市場解讀背後的原因，是把更多資源投入AI與基礎建設。

換句話說，這些科技巨頭現在做的事，不只是省成本而已，而是把資源重新分配到未來最重要的戰場。

裁掉的是部分人力成本，留下的是算力、資料中心、AI 基礎建設，以及未來的護城河，像Intel 目前第一季(Q1)財報優於市場預期，股價也出現強勁反應。

這些現象放在一起看，我看到的不是單一公司的短線漲跌，而是整個科技產業正在發生一件事：#AI已經不是口號，而是資本支出正在真金白銀砸下去的方向，也開始重新改寫企業的人力與資源配置。

因為小寶上高中後，對投資和新科技都很有興趣，他高中小論文的主題，就是以美股投資為方向，因此我陪孩子一起觀察美股、AI、科技巨頭時，越來越有感。

我發現真正值得長期追蹤的，不一定是每天最熱門的題材，而是那些站在趨勢核心，又具備長期競爭力的企業。

從3月低點以來，S&P500反彈約12%、Nasdaq100反彈約16%，MAG7反彈將近19%。這些數值很真實，意味著，當市場重新回神時，往往會優先回到那些最有代表性、最有獲利能力，也最站在AI趨勢核心位置的公司身上。

讓我想起高度聚焦美國科技七巨頭的大華美國MAG7+（009815），換句話說，它是一檔「高純度 AI」工具。當然，集中度高，波動自然也會比較明顯。若未來當 AI 趨勢延續、科技巨頭持續領漲時，這樣的設計也有機會放大報酬，替資產組合增加一點成長動能。

上次我曾說過，被動式ETF的優點是成本便宜（009815的經理費只有0.3%），對於打算長期持有的人來說，少付的費用全部留在自己的報酬裡，時間拉得越長，這個差距就越明顯。

比較有意思的是，3月美股修正期間，009815的定期定額戶數成長了292.94%。

因為這意味著，有一群投資人開始用分批、紀律、長期參與的方式，站上AI與科技巨頭這條主線。

不是每個人都能買在最低點，但我認為可以用紀律，讓自己不要永遠站在場外。

投資最難的地方，從來不是找到一個熱門題材。而是在市場修正時，你/妳還能不能回頭確認：這個趨勢，是否仍然成立？這些企業，是否仍然保有競爭力？自己的配置，是否還能睡得著？

目前台股屢創新高，上了4萬點，未來或許會遇到修正和震盪在所難免，如果你/妳看好美股並相信 AI 是未來重要主線之一，我認為定期定額、分批布局也是一種參與時代紅利的方法之一。

趨勢沒變，方向沒變，那就用自己的節奏，繼續走，再說一次，投資不是短跑，而是一場考驗耐力的馬拉松。

能走得久的人，往往不是最衝的人，而是最懂得用紀律陪自己走下去的人。最後，想問問大家：未來若遇到這波AI修正又反彈的過程中，你/妳當時是選擇觀望、減碼，還是趁修正慢慢加碼呢？

◎感謝 孫悟天存股-孫太 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

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