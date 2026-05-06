美股狂喝「電蠻牛」 新光美國電力基建 ETF 上市近一年股價翻揚75%

AI浪潮助漲，美股狂喝「電蠻牛」，根據ICE最新統計，新光美國電力基建ETF（009805）追蹤的NYSE FactSet美國電力基建息收指數5日收在360.42點再度攀升歷史新高，2026年以來該指數大漲39.62%，遠超越那斯達克指數、S&P500指數不到1成的報酬，帶動新光009805今6日盤中股價開盤一躍17.33元，創上市來新高價，統計009805自去年5月13日上市以來，到今盤中最高價為止，ETF累積報酬高達75.40%。

分析師認為，AI驅動電力基建全面爆發，以電力產業鏈來看，位居上游、中游的重電設備股如GE Vernova、能源設施股Vertiv及燃料電池股Bloom Energy，年初以來股價分別大漲67.57%、110.49%、239.80%，猛超車下游的電力公用事業股，成美股電力指標股的新三本柱，也是今年美股除AI股為確定性最強的主線外，電力基建股成為AI擴散行情的主要受惠股。

009805經理人劉恆誌表示，今年以來美國電力股表現強勢，電力基建指數表現屢締新猷，主要受惠美科技股財報表現超乎市場預期，美股資金偏向樂觀，除著眼繼續加碼AI科技主線外，也逐步擴散至電力基建設備、包括電網、電池儲能、及電力公用事業等類股，形成算力、電力的輪漲格局，預估5月美股有望延續震盪走高格局，但如果科技股逢估值壓力升高，外部風險重新升溫，美股可能出現快速輪動走勢，市場資金反而有機會關注重返基本面展望佳，估值合理、財報表現優的電力基建股淘金。

台新投信ETF投資團隊指出，2026年美國AI算力全年仍將處於供給受限狀態，雖然受惠族群中，仍以AI半導體與關鍵零組件供應商佔大多數，但雲端科技巨頭們也同時推進商用GPU、自研晶片部署，代表美股AI淘金熱，並非單押單一路線，除GPU晶片外，記憶體、ABF基板、先進封裝、光通訊與電力基礎設施股都將同步受惠，尤其最近美國川普政府以「國家安全關切」為由，叫停美國陸上風電開發，大約165個項目受影響，預估裝機容量約3,000萬千瓦（30GW），涵蓋約1,500萬戶家庭用電需求，政策從清潔能源轉向其他發電產業，帶動美國核能發電、儲能及電池商，包括燃料電池與分散式電力解決方案商Bloom Energy等，供電市場需求再度擴大，美股已率先引爆一波燃料電池行情，同時，也驅動美國電力、散熱、儲能、燃料電池與電網設備股，成為算力之外的新瓶頸資產，轉身成為AI電力基礎設施成長潛力股。

台新投信建議，AI用電需求五年內將暴增3倍，美電網面臨老舊升級汰換極限，加上科技巨頭從搶晶片轉向搶電力，投資人若看好AI長線趨勢，卻擔心科技股估值過高與景氣波動，不妨透過電力基建ETF布局實體電力資產，直接參與AI紅利。

009805透過追蹤NYSE FactSet美國電力基建息收指數，主要布局美國發電、輸電、儲能、配電等完整電力生態鏈，成分股中，主要受惠題材包括GE Vernova的渦輪機、Eaton的電源管理、Vertiv的資料中心散熱，到Quanta Services的電網工程，以及Bloom Energy的燃料電池，形成一條完整的「AI電力完整產業鏈」，兼具AI成長題材與穩定現金流特性，適合投資人以定期定額或逢回分批方式中長期布局，全面捕捉美股「電蠻牛」長多行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。