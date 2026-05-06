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台灣主動式ETF滿周年 凱基證券「ETF 季報」推演市場發展四大方向

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基證券透過海外市場的發展經驗，推演出台灣主動式ETF未來可能的四大發展劇本，並依開放可能性高低進行排序。凱基投顧／提供
凱基證券透過海外市場的發展經驗，推演出台灣主動式ETF未來可能的四大發展劇本，並依開放可能性高低進行排序。凱基投顧／提供

台灣主動式ETF自去年首檔產品問世至今，已正式邁入一週年里程碑，短短一年間，主動式ETF市場迅速擴張，受益人數不僅突破134萬，資產管理規模更是逼近新臺幣3,000億元，顯示其已躍升為投資人配置的新焦點。

凱基證券2026年第二季「ETF季報」以「台灣主動式ETF上市週年回顧與展望」為專題，透過市場數據梳理發展概況，並觀察其在美伊戰事期間的抗跌表現；同時借鏡海外市場發展經驗，推演台灣主動式ETF未來可能的四套發展劇本，為投資人掌握市場演進的新契機。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，台灣ETF市場已迎來「主動管理」的升級浪潮，從最初的被動追蹤指數工具，逐步拓展至主動式管理商品，除受惠主管機關的政策推力外，更反映投資人對專業選股與彈性配置的需求。主動式ETF藉由基金經理主動選股的機制，可因應不同產業與主題的輪動趨勢，進而提升投資組合的彈性，因此愈發受到投資人青睞，成為資產配置的重要選擇之一。

凱基證券第二季「ETF季報」專題研究指出，在今年第一季美伊戰事期間，台股主動式ETF展現出抗跌特性，在市場回檔修正過程中，多數主動式ETF跌幅小於大盤，突顯主動選股策略在波動環境中的防禦優勢；另根據Brown Brothers Harriman全球金融服務機構調查，逾六成受訪者認為未來一年最具吸引力的投資方式為主動管理，且近乎所有受訪者計畫增加主動式ETF配置，顯示此一趨勢具備長期發展潛力。

展望台灣主動式ETF市場的未來發展，凱基證券專業團隊借鑒全球發展軌跡指出，發展平衡/多資產ETF、增設ETF級別（ETF Share Class）、納入衍生性商品架構以及推動白標（White-Label）ETF合作，皆為拓展主動式ETF的重要關鍵；倘若未來國內監管得以開放，將有望為台灣主動式ETF市場帶來更多元化的發展、提升產品的差異性。

在ETF產品持續創新、種類愈加多元的環境下，投資人對資訊整合與策略判讀的需求亦同步提升，凱基證券致力成為國內首家ETF專業券商，將持續強化研究量能，整合全球與台灣市場觀察，提供兼具趨勢洞察與分析的專業內容，協助投資人在多變局勢中建立更完整的投資視野。更多凱基證券「ETF季報」詳細內容，請洽凱基證券各分公司或官方網站：https://kgis.tw/8zbg76

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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