快訊

價值五位數黃金被偷！警察到家看了一圈吐驚人真相：竊賊就是你養的吞金獸

搶救教師荒！台師大開第一槍 開放教程學分納入畢業學分

當俄軍開始向機器繳械：烏克蘭引爆的機器人戰爭與軍事革命

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 帶動記憶體超級行情 00988A 盤中漲逾4%笑傲主動式 ETF

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

6日主動式ETF漲跌互見，海外型表現相對亮眼，主動統一全球創新（00988A）盤中漲幅一度超過4%，暫居主動式ETF漲幅榜首，主動群益美國增長與主動元大AI新經濟分居二、三名；相較之下，台股主動式ETF盤中則呈現翻黑走勢。

在台掛牌海外主動式ETF今日集體走強，主要反映美股存儲晶片族群強勁表現。受AI需求持續推動，美光SanDisk單日雙雙大漲超11%，其中，美光市值首破7,000億美元。攤開00988A持股清單，受惠範圍不僅止於記憶體，光通訊龍頭Lumentum、剛繳出亮麗財報的燃料電池廠Bloom Energy，及聯發科，多點同步發力，推升股價表現。

00988A經理人陳意婷表示，中東戰爭對股市的衝擊有望逐步鈍化，市場將回歸基本面。當前全球市場正在算力與原油之間進行艱難權衡，投資人需要的不是單押某一賽道，而是能同時評估科技週期、地緣風險與資本流向的全局視角。

陳意婷進一步指出，在此背景下，基金布局的AI供應鏈、能源基建、國防及衛星供應鏈四大主軸，能在不同市場情境下輪流發揮支撐，在景氣擴張期有成長動能，在動盪環境中也具備相對抗跌的韌性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

SanDisk 美光 元大

延伸閱讀

AI軍備延續…海外主動式ETF領漲 00990A、00988A 4月漲幅飆四成

統一00988A 股價飛越17元 創歷史新高

主動式美股ETF 多頭進擊

台股盤中大飆1,784點刷新高紀錄 三大主動式ETF經理人這樣看5月行情

相關新聞

破解賺息賠價差魔咒！00999A主動出擊「三大策略」破解被動投資痛點

野村投信推出首檔高股息主動式ETF「00999A」，透過「提前卡位、即時反應、輪轉操作」三大策略，靈活應對台股市場，期望克服傳統被動投資的痛點，提升收益及成長潛力。

美股3月低點...009815存股數逆勢增292%！孫太：不一定能買最低、但有紀律就可以不站場外

裁掉的是人力，留下的是AI時代的護城河。 最近美國7巨頭傳出裁員的消息，微軟裁員3萬人，而Meta裁員約 10%（大約8,000人）市場解讀背後的原因，是把更多資源投入 AI 與基礎建設。 換句話說，

00999A爆紅主動式的高股息ETF？詹璇依曝「3D索息策略」：有別於00878、0056、00919

主動高股息ETF「00999A」近期成為熱門選擇，詹璇依指出其運用「3D索息策略」，透過經理人主動選股，靈活調整持股內容，區別於傳統被動式ETF。投資者須根據自身需求做出選擇。

主動式ETF監測系統？早抓到00981A買進聯發科…散戶缺乏停損機制恐被扒兩層皮

市場上出現「主動式ETF每日自動監測系統」，宣稱可提早識別經理人買進的股票。然而，專家警告，散戶跟單缺乏停損機制，面臨劇烈股價波動風險，恐成為接刀冤大頭。直接投資主動式ETF或更為安全。

存10年金融股全賣了！存股哥「高股息+市值型」二刀流：今年挑戰領百萬股息

存股哥全數停利出清持有十年的金融股，專注轉型為高股息與市值型二刀流，目標今年達成百萬股息。他表示，隨著資產優化及再平衡，金融股已無法提供預期效益。

00402A 重磅登台 領航選出科技強中強

安聯投信主動再出擊，著眼在全球創新科技浪潮推動下，台美科技產業版圖持續斷壯大及推陳出新的投資題材，推出第三檔主動式ETF，寄望以主動式基金專家的領航者之姿，結合集團海外投資團隊，以全球視野與在地投研實

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。