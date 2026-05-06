00999A爆紅主動式的高股息ETF？詹璇依曝「3D索息策略」：有別於00878、0056、00919

財經主持人詹璇依表示，在5月第二個交易日中，最多人詢問的一檔ETF，就是主動野村臺灣高息（00999A）。

她指出，00999A近期成交熱度明顯提升，與主動統一台股增長（00981A）同樣受到市場關注，也成為目前市場上少數討論度高的主動式ETF之一。

00999A熱度升主打3D索息策略

詹璇依說明，00999A屬於野村投信推出的主動式高股息ETF，主打所謂「3D索息策略」；市場一般認為5月至9月屬於除息旺季，因此00999A通常會在3月至4月期間提前布局高股息標的，進入5月至9月後完整參與除息行情。

她進一步表示，由於00999A採經理人主動選股，因此到了年底，持股方向又會轉向較具爆發力的科技成長股，因此從持股內容可以發現，並不只是傳統高股息股票，而是會依照市場狀況動態調整。

主動選股天天變！有別於0056與00878

她也指出，00999A每天的持股可能都不同，與元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）等被動式高股息ETF採固定指數邏輯不同。

詹璇依也提到，目前市場上類似的產品還包括安聯主動高息（00984A）：

00984A於去年8月掛牌，同樣採季配息制度，目前已完成三次配息，且三次皆完成填息 這類主動式高股息ETF的目的，就是希望扭轉過去投資人對高股息產品「領了股息卻賠了價差」的疑慮，希望透過主動操作，同時兼顧收益與成長。

至於00984A與00999A該如何選擇，詹璇依表示：

00984A除息時間為1、4、7、10月 00999A則為3、6、9、12月 兩者除息時間剛好錯開

她認為，如果投資人偏好較有「確定感」的產品，00984A因已有實際配息與填息紀錄，較容易作為參考；而00999A則仍處於剛上市的甜蜜期。

另外，她指出，00999A的經理人與主動野村臺灣優選（00980A）為同一位，因此若投資人認同00980A過去的表現，以及兩檔產品共用選股池的邏輯，也可以考慮參與00999A，體驗經理人主動操作的高股息ETF策略。

不過她也提醒，若投資人偏好完全追求資本利得、重視資產成長的市值型投資，高股息產品未必適合，因此投資前仍需先釐清自身需求與投資目標。

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