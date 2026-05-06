快訊

價值五位數黃金被偷！警察到家看了一圈吐驚人真相：竊賊就是你養的吞金獸

搶救教師荒！台師大開第一槍 開放教程學分納入畢業學分

當俄軍開始向機器繳械：烏克蘭引爆的機器人戰爭與軍事革命

聽新聞
0:00 / 0:00

00999A爆紅主動式的高股息ETF？詹璇依曝「3D索息策略」：有別於00878、0056、00919

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
財經主持人詹璇依解析00999A與00984A兩檔主動型高息ETF，指出透過經理人主動選股與動態調整，有望打破高股息賺息賠價差的魔咒。記者林俊良／攝影
財經主持人詹璇依解析00999A與00984A兩檔主動型高息ETF，指出透過經理人主動選股與動態調整，有望打破高股息賺息賠價差的魔咒。記者林俊良／攝影

財經主持人詹璇依表示，在5月第二個交易日中，最多人詢問的一檔ETF，就是主動野村臺灣高息（00999A）。

她指出，00999A近期成交熱度明顯提升，與主動統一台股增長（00981A）同樣受到市場關注，也成為目前市場上少數討論度高的主動式ETF之一。

00999A熱度升主打3D索息策略

詹璇依說明，00999A屬於野村投信推出的主動式高股息ETF，主打所謂「3D索息策略」；市場一般認為5月至9月屬於除息旺季，因此00999A通常會在3月至4月期間提前布局高股息標的，進入5月至9月後完整參與除息行情。

她進一步表示，由於00999A採經理人主動選股，因此到了年底，持股方向又會轉向較具爆發力的科技成長股，因此從持股內容可以發現，並不只是傳統高股息股票，而是會依照市場狀況動態調整。

主動選股天天變！有別於0056與00878

她也指出，00999A每天的持股可能都不同，與元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）等被動式高股息ETF採固定指數邏輯不同。

詹璇依也提到，目前市場上類似的產品還包括安聯主動高息（00984A）：

00984A於去年8月掛牌，同樣採季配息制度，目前已完成三次配息，且三次皆完成填息

這類主動式高股息ETF的目的，就是希望扭轉過去投資人對高股息產品「領了股息卻賠了價差」的疑慮，希望透過主動操作，同時兼顧收益與成長

至於00984A與00999A該如何選擇，詹璇依表示：

00984A除息時間為1、4、7、10月

00999A則為3、6、9、12月

兩者除息時間剛好錯開

她認為，如果投資人偏好較有「確定感」的產品，00984A因已有實際配息與填息紀錄，較容易作為參考；而00999A則仍處於剛上市的甜蜜期。

另外，她指出，00999A的經理人與主動野村臺灣優選（00980A）為同一位，因此若投資人認同00980A過去的表現，以及兩檔產品共用選股池的邏輯，也可以考慮參與00999A，體驗經理人主動操作的高股息ETF策略。

不過她也提醒，若投資人偏好完全追求資本利得、重視資產成長的市值型投資，高股息產品未必適合，因此投資前仍需先釐清自身需求與投資目標。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00999A主動野村臺灣高息 00984A主動安聯台灣高息 00981A主動統一台股增長 00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF 00878國泰永續高股息 0056元大高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金

詹璇依 基金小姐姐

追蹤

延伸閱讀

賣金融股換0050與00878！存股哥曝「3比7配置」單月爽領17萬股息

台股上4萬點你卻無感？物價狂漲吃光購買力「不投資才是最大風險」

六大投顧齊喊台股上看5萬點！網掀「全面樂觀」恐藏潛在危機

主動式ETF監測系統？早抓到00981A買進聯發科…散戶缺乏停損機制恐被扒兩層皮

相關新聞

破解賺息賠價差魔咒！00999A主動出擊「三大策略」破解被動投資痛點

野村投信推出首檔高股息主動式ETF「00999A」，透過「提前卡位、即時反應、輪轉操作」三大策略，靈活應對台股市場，期望克服傳統被動投資的痛點，提升收益及成長潛力。

美股3月低點...009815存股數逆勢增292%！孫太：不一定能買最低、但有紀律就可以不站場外

裁掉的是人力，留下的是AI時代的護城河。 最近美國7巨頭傳出裁員的消息，微軟裁員3萬人，而Meta裁員約 10%（大約8,000人）市場解讀背後的原因，是把更多資源投入 AI 與基礎建設。 換句話說，

00999A爆紅主動式的高股息ETF？詹璇依曝「3D索息策略」：有別於00878、0056、00919

主動高股息ETF「00999A」近期成為熱門選擇，詹璇依指出其運用「3D索息策略」，透過經理人主動選股，靈活調整持股內容，區別於傳統被動式ETF。投資者須根據自身需求做出選擇。

主動式ETF監測系統？早抓到00981A買進聯發科…散戶缺乏停損機制恐被扒兩層皮

市場上出現「主動式ETF每日自動監測系統」，宣稱可提早識別經理人買進的股票。然而，專家警告，散戶跟單缺乏停損機制，面臨劇烈股價波動風險，恐成為接刀冤大頭。直接投資主動式ETF或更為安全。

存10年金融股全賣了！存股哥「高股息+市值型」二刀流：今年挑戰領百萬股息

存股哥全數停利出清持有十年的金融股，專注轉型為高股息與市值型二刀流，目標今年達成百萬股息。他表示，隨著資產優化及再平衡，金融股已無法提供預期效益。

00402A 重磅登台 領航選出科技強中強

安聯投信主動再出擊，著眼在全球創新科技浪潮推動下，台美科技產業版圖持續斷壯大及推陳出新的投資題材，推出第三檔主動式ETF，寄望以主動式基金專家的領航者之姿，結合集團海外投資團隊，以全球視野與在地投研實

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。