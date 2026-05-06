00878歷經多空考驗...配息從0.05到0.42！聯發科飆漲助攻淨值上揚 稀飯：極佳韌性
超過158萬人持有的國泰永續高股息（00878），收益分配期前公告來了！
看到00878的前五大持股，很多人第一時間會把它直接歸類成「金融股 ETF」，但如果你把整體配置攤開來看，其實現在的主體早就不是金融。
最新結構中，AI概念股占比約45.64%，包括聯發科、聯電、廣達、光寶科等，值得一提的是，前五大成分股當中的聯發科在客製化晶片（ASIC）業務上取得突破性進展，屢獲外資法人點讚，成為今年半導體族群中表現最受關注的焦點之一。
金融股則約35.41%，由國泰金、中信金撐起，尤其金控股近日亦公告配息金額，表現相當亮麗。
也就是說，它其實是用AI概念股撐成長、金融撐現金流，而不是單壓某一個族群，進可攻、退可守。
如果拉長時間看，00878其實已經經歷過幾輪市場考驗。
2022年烏俄戰爭引發暴力升息，市場全面承壓，00878淨值也出現回檔；2023年進入AI成長周期，相關族群帶動表現，淨值再度上揚；到了2025年，市場一度受到關稅議題干擾，淨值下跌又彈升。
這幾年走下來，可以說是完整走過多空循環，展現極佳韌性，而不是只在單一多頭環境中表現。
配息部分也是不少人關注的重點，從最初的0.05元，一路到近期的0.42元，成立以來都有配息紀錄。
這一季的配息時間也已經公告，如果你想參與本期配息，最晚要在 5/18（含）之前買進或持有，5/19 除息，預計 6/12 發放股利。
◎感謝 要不要來點稀飯套餐 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。