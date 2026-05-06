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00878歷經多空考驗...配息從0.05到0.42！聯發科飆漲助攻淨值上揚 稀飯：極佳韌性

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
00878配息金額從早期的0.05元一路成長至近期0.42元的水準，顯示其平準金機制與資本利得分配已進入良性循環。台股示意圖。記者林俊良／攝影
00878配息金額從早期的0.05元一路成長至近期0.42元的水準，顯示其平準金機制與資本利得分配已進入良性循環。台股示意圖。記者林俊良／攝影

超過158萬人持有的國泰永續高股息（00878），收益分配期前公告來了！

看到00878的前五大持股，很多人第一時間會把它直接歸類成「金融股 ETF」，但如果你把整體配置攤開來看，其實現在的主體早就不是金融。

最新結構中，AI概念股占比約45.64%，包括聯發科聯電、廣達、光寶科等，值得一提的是，前五大成分股當中的聯發科在客製化晶片（ASIC）業務上取得突破性進展，屢獲外資法人點讚，成為今年半導體族群中表現最受關注的焦點之一。

金融股則約35.41%，由國泰金、中信金撐起，尤其金控股近日亦公告配息金額，表現相當亮麗。

也就是說，它其實是用AI概念股撐成長、金融撐現金流，而不是單壓某一個族群，進可攻、退可守。

如果拉長時間看，00878其實已經經歷過幾輪市場考驗。

2022年烏俄戰爭引發暴力升息，市場全面承壓，00878淨值也出現回檔；2023年進入AI成長周期，相關族群帶動表現，淨值再度上揚；到了2025年，市場一度受到關稅議題干擾，淨值下跌又彈升。

這幾年走下來，可以說是完整走過多空循環，展現極佳韌性，而不是只在單一多頭環境中表現。

配息部分也是不少人關注的重點，從最初的0.05元，一路到近期的0.42元，成立以來都有配息紀錄。

這一季的配息時間也已經公告，如果你想參與本期配息，最晚要在 5/18（含）之前買進或持有，5/19 除息，預計 6/12 發放股利。

◎感謝 要不要來點稀飯套餐 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 聯發科 聯電 中信金

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