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主動式ETF監測系統？早抓到00981A買進聯發科…散戶缺乏停損機制恐被扒兩層皮

聯合新聞網／ 股手
網紅推銷主動式ETF監測系統，盲目抄作業缺乏停損機制恐淪接刀冤大頭，倘若真的認同經理人實力還不如直接買進ETF。中央社
網紅推銷主動式ETF監測系統，盲目抄作業缺乏停損機制恐淪接刀冤大頭，倘若真的認同經理人實力還不如直接買進ETF。中央社

台股站上4萬點後主動式ETF成為市場當紅炸子雞，卻也讓不少有心人士嗅到了割韭菜的新商機。

近期看到有財經網紅在推銷「主動式ETF每日自動監測系統」，打著洞悉經理人動向的旗號，只要花錢買系統看投信買什麼，就能提早卡位飆股「賺得比單純買ETF還多」？

花錢買軟體抄主動式ETF經理人作業？當心繳智商稅

這種鼓吹散戶付費抄作業的行銷手法，實在令人不敢苟同，這根本是利用投資人的資訊焦慮來大收智商稅。

仔細檢視該名網紅的推銷文，當中不斷強調經理人背後有龐大的研究團隊撐腰，跟著他們買絕對不會買到垃圾地雷股，甚至宣稱系統能提早抓到主動統一台股增長（00981A）布局聯發科的起漲點。

其核心訴求就是要散戶花錢訂閱系統「自己當經理人」，只要緊盯投信買進的標的跟著上車，就能享受主力抬轎的快感並創造更高報酬。

缺乏避險與停損機制 散戶恐淪接刀冤大頭

然而必須點出的是，這套看似完美的跟單穩賺邏輯，其實藏著一個極其致命的盲點：「如果經理人買進之後，股票卻意外暴跌呢？」

平心而論，投信確實有一套嚴謹的選股邏輯，但好公司不代表股價只漲不跌。

當遭遇總體經濟利空、法說會不如預期或產業突發狀況時，經理人手上握有龐大資金，可以透過嚴格的停損機制、持股比例上限控管，甚至利用期貨空單來靈活避險。

但盲目跟單的散戶不僅沒有這些避險工具，更致命的是「你根本不知道經理人何時要停損出場」

當系統數據顯示經理人已經砍倉時，散戶往往早已受重傷，最後只能眼睜睜看著股價暴跌，淪為幫投信接刀的終極冤大頭

認同操盤實力不如直買ETF

這種商業模式最荒謬的地方就在於，主動式ETF的初衷本來就是讓不懂選股的投資人，透過支付管理費將資金交給專業團隊打理，享受一籃子股票的風險分散與績效。

如果散戶真的高度認同某位經理人的操盤實力，最直接且低風險的做法就是「直接買進該檔主動式ETF」。

現在這套玩法卻要投資人本末倒置，先花一筆錢買監控軟體，再花費大量時間盯盤手動跟單個股，不僅承擔極高的集中投資風險，還要面對跟單慢半拍的落後窘境，這無疑是被硬生生扒了兩層皮。

說穿了，這類主動式ETF監控系統賣的從來不是必勝勝率，而是散戶對於錯過行情的焦慮感。

試想，若一套工具真的能完美複製投信績效甚至精準避開暴跌，開發者大可自己開槓桿悶聲發大財，何必苦口婆心在網路上發文賣軟體賺訂閱費？

在這多頭狂熱的市場中，真心建議投資人，與其花大錢買一套隨時可能讓你接到暴跌刀子的神祕工具，不如回歸投資本質，千萬別讓自己的本金成了網紅割韭菜的豐厚養分。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 ETF 經理人 聯發科

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