這主動式 ETF 受益人大增二倍 經理人聚焦台積電概念股

台股站上4萬高點，台股4月開戶數達1,420萬人新紀錄，主被動式台股ETF總計有86檔，受益人數加總超過1,400萬人，其中掛牌不到一個月的主動國泰動能高息（00400A）最新受益人數在4月底成功飛越10萬人大關，相較掛牌時增加兩倍之多，迅速上升到主動式台股ETF第五大，顯見市場熱度，00400A的成分股靈活調整也受到投資人高度關注。

國泰投信官網資料顯示，截至4月30日，主動式台股ETF 00400A的成分股總計有51檔，主要布局於AI半導體產業，相比ETF成立初期，經理人團隊在四月增持的個股包含台光電（2383）、欣興（3037）、致茂（2360）、臻鼎-KY（4958）等，精準涵蓋由台積電（2330）帶起的護國神山群，00400A基金經理人梁恩溢表示，台積電今年股價已上漲超過4成，台積概念股可望接棒演出下一輪行情，不過市場題材相當多、輪動也快，漲跌波動劇烈，會更建議散戶透過專業經理團隊操盤的主動式台股ETF積極介入這波行情，會更省心省力。

台積電的全球市占率持續擴大，儘管整體周邊供應鏈需求旺盛，但台積電概念股囊括哪些題材？台股4萬點之後又將有哪些動能可望持續推升行情？00400A基金經理人梁恩溢認為，在台積電領軍下，接下來台灣科技大廠從設備、先進製程、封裝測試、AI高階材料如CCL等，甚至資料中心應用所帶起的光通訊等產業都可看到巨大的成長潛力，還有極大機會將持續吸引全球資金流入，外資過往賣超的趨勢將反轉，為下半年挹注資金動能。

以00400A成分股中的銅箔基板大廠CCL雙雄台光電、台燿（6274）為例，產業驅動力主要來自AI伺服器需求爆發，加上上游原物料成本上升，造成供不應求的漲價潮，在強勁的成長預期帶動下，含有相關成分股的ETF成長潛力也備受看好。此外，憑藉著深厚的產業研究功力，00400A近期精準增持聯發科（2454）與臻鼎，在半導體與PCB價值鏈漲價潮下，成功卡位輝達（NVIDIA）供應鏈核心，展現團隊操盤能力。

00400A掛牌不到一個月，即以台股研究團隊深厚的產業研究功力，展現靈活調控、精準選股的眼光，在瞬息萬變的台股市場中，迅速躍升為卡位台股成長動能的關鍵要角。在大盤屢創新高之際，投資人可以單筆建立基本部位，搭配定期定額控制長期成本，布局台灣在AI崛起趨勢上的長線優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。