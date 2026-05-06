買大盤不如挑主動基金？富蘭克林華美高科技飆85％、00981A大漲70％
台股多頭氣勢如虹，加權指數穩站4萬點大關，推升台灣躍居全球市值第六大市場。在資金簇擁與強勁基本面支撐下，主動式台股基金與ETF展現強大的超額報酬能力，今年來多檔績效狂飆，甚至擊敗大盤漲幅逾兩倍，成為盤面矚目焦點。
據統計，今年來熱門主動式基金表現亮眼，富蘭克林華美高科技基金以85.3%的報酬率奪冠，野村優質、富蘭克林華美第一富基金亦分別高達81.5%與77.7%；統一奔騰與安聯台灣科技基金皆逾76%，群益馬拉松基金亦達57.3%。主動式ETF同樣吸睛，統一台股增長（00981A）大漲70.4%居冠，復華未來50（00991A）、群益台灣強棒（00982A）及野村臺灣優選（00980A）漲幅則介於44%至59%之間，整體績效全面領先大盤。
針對台股後市，富蘭克林華美第一富基金經理人周暐耘指出，目前資金高度集中於能見度最佳的AI基礎建設族群，預期在AI出現逆風或評價面達到滿足點前，資金追逐高成長AI產業的趨勢仍將延續，之後才有機會向其他產業擴散。
周暐耘認為，指數漲多後雖易受消息面干擾而出現短線修正，但只要總體經濟未現重大變數，伴隨企業獲利大幅躍升與市場展望樂觀，大盤仍具備持續向上墊高的底氣。
在操作策略上，建議投資人依自身持股水位動態調整，高持股者可尋找適當位置分批減碼，持股較輕者則宜逢回檔伺機布局；資產配置建議以AI受惠族群為核心，並搭配光通訊、太空衛星等具成長動能的產業。若無暇深入研究個股或不熟悉進出場節奏，建議直接透過主動式台股基金參與台股行情。
熱門主動式基金近期績效
|類型
|名稱
|年初以來績效(%)
|基金
|富蘭克林華美高科技基金
|85.3
|野村優質基金
|81.5
|富蘭克林華美第一富基金
|77.7
|統一奔騰基金
|76.8
|安聯台灣科技基金
|76.6
|群益馬拉松基金
|57.3
|主動式ETF
|主動統一台股增長 (00981A)
|70.4
|主動復華未來50 (00991A)
|59.5
|主動群益台灣強棒 (00982A)
|46.6
|主動野村臺灣優選 (00980A)
|44.9
|台灣加權指數
|35.7
資料來源：Lipper 資料日期：截至2026.04.30
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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