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買大盤不如挑主動基金？富蘭克林華美高科技飆85％、00981A大漲70％

聯合新聞網／ 綜合報導
台股站穩4萬點帶動主動型基金與ETF績效狂飆，其中富蘭克林華美高科技基金與00981A表現最為亮眼，專家建議投資人可逢回檔布局AI相關族群。記者許正宏／攝影
台股站穩4萬點帶動主動型基金與ETF績效狂飆，其中富蘭克林華美高科技基金與00981A表現最為亮眼，專家建議投資人可逢回檔布局AI相關族群。記者許正宏／攝影

台股多頭氣勢如虹，加權指數穩站4萬點大關，推升台灣躍居全球市值第六大市場。在資金簇擁與強勁基本面支撐下，主動式台股基金與ETF展現強大的超額報酬能力，今年來多檔績效狂飆，甚至擊敗大盤漲幅逾兩倍，成為盤面矚目焦點。

據統計，今年來熱門主動式基金表現亮眼，富蘭克林華美高科技基金以85.3%的報酬率奪冠，野村優質、富蘭克林華美第一富基金亦分別高達81.5%與77.7%；統一奔騰與安聯台灣科技基金皆逾76%，群益馬拉松基金亦達57.3%。主動式ETF同樣吸睛，統一台股增長（00981A）大漲70.4%居冠，復華未來50（00991A）、群益台灣強棒（00982A）及野村臺灣優選（00980A）漲幅則介於44%至59%之間，整體績效全面領先大盤。

針對台股後市，富蘭克林華美第一富基金經理人周暐耘指出，目前資金高度集中於能見度最佳的AI基礎建設族群，預期在AI出現逆風或評價面達到滿足點前，資金追逐高成長AI產業的趨勢仍將延續，之後才有機會向其他產業擴散。

周暐耘認為，指數漲多後雖易受消息面干擾而出現短線修正，但只要總體經濟未現重大變數，伴隨企業獲利大幅躍升與市場展望樂觀，大盤仍具備持續向上墊高的底氣。

在操作策略上，建議投資人依自身持股水位動態調整，高持股者可尋找適當位置分批減碼，持股較輕者則宜逢回檔伺機布局；資產配置建議以AI受惠族群為核心，並搭配光通訊、太空衛星等具成長動能的產業。若無暇深入研究個股或不熟悉進出場節奏，建議直接透過主動式台股基金參與台股行情。

熱門主動式基金近期績效

類型名稱年初以來績效(%)
基金富蘭克林華美高科技基金85.3
野村優質基金81.5
富蘭克林華美第一富基金77.7
統一奔騰基金76.8
安聯台灣科技基金76.6
群益馬拉松基金57.3
主動式ETF主動統一台股增長 (00981A)70.4
主動復華未來50 (00991A)59.5
主動群益台灣強棒 (00982A)46.6
主動野村臺灣優選 (00980A)44.9
台灣加權指數35.7

資料來源：Lipper　資料日期：截至2026.04.30

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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