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賣金融股換0050與00878！存股哥曝「3比7配置」單月爽領17萬股息

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥出清金融股轉進0050與00878，透過三成市值型與七成高股息配置，成功讓總資產飆破1339萬並創下單月領息逾17萬紀錄。（記者曾原信／攝影）
存股哥出清金融股轉進0050與00878，透過三成市值型與七成高股息配置，成功讓總資產飆破1339萬並創下單月領息逾17萬紀錄。（記者曾原信／攝影）

＊原文發文時間為5月4日

前幾天的文章提到我把金融股停利出清，主要原因是「資產優化及再平衡」，這兩個交易日大概也買完了，買進10張元大台灣50（0050）、38張國泰永續高股息（00878），而且剛好趕上今天的1778點歷史最大漲點。

重新配置後00878張數提升到248張，應該會再補2張用250張參加除息，加上45張復華台灣科技優息（00929），下個月預計領息金額為$170,850，是我單月最高股息，今年也有機會挑戰百萬股息大關。

0050張數則是提升到18張，這樣轉換後我覺得攻擊力更強，同時也有股息現金流可以彈性運用，看要再投入或是槓桿減速都可以，不過目前還是不考慮槓桿減速，持續再投入0050讓更多資產參與大盤成長。

0050目前在我的資產配置佔約12.8%，未來應該會朝30%市值型、70%高股息這個比例去配置，我個人想法是這套配置理論上應該可以做到幾乎不用賣股、適應牛市及熊市，可以一直享有股息現金流以及資產持續提升的狀態，算是均衡且實用的配置方式。

今天大漲後總值提升到1339萬是我個人最高紀錄，這幾年來總值跟現金流暴增，也多虧有使用槓桿才能讓資產提升的效率增加不少，雖然標的配置上多少會有改變，但對於存股的信仰及風險控制的理念不會改變。

◎感謝 槓桿存股哥 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 0050元大台灣50 00929復華台灣科技優息ETF 金融股

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