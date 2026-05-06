00631L賺比台指期穩？0050正二免轉倉等三大優勢…網：缺點無聊躺平賺

台股強勢攻上4萬關卡，帶動市值型ETF股價創高，近期恢復交易的元大台灣50正2（00631L）熱度急竄，投資人數翻倍達16.8萬人，4月績效更突破60%。

有網友分享操作期貨與正2的心得，直言買正2最大的缺點就是「只能很無聊的看著獲利慢慢變高」。

該名網友在臉書社團「台灣50正2（00631L）槓桿投資法研究社」分享同時操作期貨與持有00631L長達3年的比較心得...

他指出，期貨雖設定2倍槓桿，但去年遇到川普對等關稅衝擊，短短3日期貨暴跌逾4,000點，即使沒被斷頭仍承受極大心理壓力；此外，上漲過程中還需克服正價差等違反人性的操作，導致整體績效難以擊敗正2。

貼文一出吸引不少網友反饋，「繼續無聊抱著躺平」、「推投資正二會很無聊，在股市頻繁短進短出，需要眼光和運氣才能贏」、「股市要賺錢就是紀律」。

法人分析，對比直接操作台指期，00631L優勢包括：

投資人不用自行轉倉 下跌時也不用額外補保證金 最大虧損最多為投入本金（買入股款）

00631L為槓桿倍數穩定，且期貨交易風險由投信管理與承擔的投資工具，具有極大的交易便利性。

統計00631L自恢復交易以來，受惠台股多頭行情，短短一個月飆漲61%，年初到5月4日的累積漲幅更達87.9%，直接超越主打選股優勢的主動型ETF，如統一台股增長（00981A）的78.8%與群益科技創新（00992A）的73.1%。

專家表示，00631L具備適度放大潛在報酬的特性，適合小資族以小額資金追求資產成長。想參與的投資人，可向券商申請開立信用戶，或滿足買賣權證達十筆以上條件，並簽署風險預告書、完成線上測驗後即可下單交易。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。