主動式台股ETF犀利 今年來平均績效51% 勝過大盤

大盤頻創新高，主動式台股ETF持續發光發熱，新兵主動野村臺灣高息（00999A）昨（5）日掛牌，檔數達15檔，總規模也連續18天創高，來到4,774.5億元。若加上即將在5月中掛牌的統一台股升級50主動式ETF，總規模可望突破5,000億元大關。

觀察規模前三大的主動ETF，分別是主動統一台股增長、主動群益科技創新、主動群益台灣強棒。以今年以來的績效表現來看，15檔平均績效51.0%，勝過大盤的40.7%。其中主動群益科技創新、主動統一台股增長、主動第一金台股優、主動台新優勢成長等ETF，上漲都逾七成。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，在看好台股後市下，面對瞬息萬變的市場環境，投資人要與時俱進調整投資思維，主動出擊應萬變。類股方面，包括針對具備產業領導地位與關鍵技術專利的次族群，在股價回檔至關鍵均線支撐位時適時建立部位，可掌握人工智慧時代下的中長期成長契機。

此外，在光學應用跨入新型通訊架構、智慧自動化供應鏈想像空間擴大，以及軍事國防自主與高頻通訊題材升溫等多重利多題材加持下，台股的投資機會依然廣泛且具備深厚的層次感，維持拉回分批布局的策略將是當前環境下的最佳選擇。

主動野村臺灣優選ETF經理人游景德表示，從資金與產業趨勢來看，AI仍是市場最核心的成長主軸，短線震盪主要反映籌碼與情緒調整，並未動搖中長期基本面。5月操作建議以高檔控管風險、留意產業輪動為主。核心配置建議聚焦具中長期趨勢的AI供應鏈個股，其餘部位則依市場資金流向進行調整，重點在於提高資金彈性，以因應可能出現的籌碼整理與國際變數。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易展望台股後市指出，持續看好AI伺服器升級、光通訊規格提升，以及先進製程資本支出擴張，三大主軸所帶來的結構性成長機會。

在AI伺服器供應鏈、先進製程、先進封裝跟測試、矽光子、PCB／CCL、電源等具實質EPS支撐的產業值得關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。