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元大投信穩居第一

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

AI堅實的龐大需求支撐台股強攻4萬點大關，台股主被動ETF規模在4月站上5兆元大關，主動式ETF、市值型及科技主題型ETF買氣熱度節節攀升，ETF發行商紛紛積極搶食台股大餅。其中，元大投信規模2.59兆穩居第一，成長性則以凱基投信跳增348.97%最多。

根據統計至4月底，主被動ETF發行商總共有23家，其中，20家有發行台股商品，台股主被動ETF合計檔數有86檔，總規模5.38兆元。

台股主被動ETF管理規模前十大投信都在500億元之上，依序為元大投信2.59兆元、國泰投信6,960.35億元、富邦投信6,514.02億元、群益投信6,024.53億元、統一投信2,615.23億元、復華投信1,502.18億元、凱基投信1,270.52億元、大華銀投信809.44億元、中國信託投信724.59億元、野村投信523.09億元。

元大投信是目前唯一台股ETF規模逾兆元的業者，持續穩坐第一大，市占率48.12%。

相較於去年底排名，富邦投信由第四大上升至第三大、統一投信由第七大上升至第五大、凱基投信由第十大上升至第七大。

進一步檢視台股主被動ETF規模前十大投信今年來成長率表現，其中，八家是正成長，又以凱基投信跳增348.97%的成長動能最為強勁、其次為統一投信的226.8%，兩家投信旗下的主動統一台股增長、凱基台灣TOP 50雙雙在4月進入規模千億元俱樂部。

野村投信今年前四月來的台股主被動ETF規模成長率達70.2%、中國信託投信59.13%、富邦投信40.34%、元大投信38.44%，成長率也都高於加權報酬指數的34.74%，顯示在台股持續走揚並創高下，仍持續有資金進場參與台股盛世。

野村投信投資策略部副總經理樓克望分析表示，台股基本面仍具支撐，首先，出口數據持續亮眼，顯示AI帶動電子產業需求強勁；其次，半導體龍頭法說與企業財報普遍釋出正向展望，強化市場信心。

再者，內資資金與ETF持續流入，成為穩定盤勢的重要力量。這些因素使台股在國際波動中仍具相對抗震能力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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