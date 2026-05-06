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ETF除息 25檔上秀 中信關鍵半導體季配1.25元 兆豐藍籌30發1.4元

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股不只股價頻創紀錄，股利發放也反映企業營運成長改寫新高，帶旺除權息行情。 聯合報系資料照
台股不只股價頻創紀錄，股利發放也反映企業營運成長改寫新高，帶旺除權息行情。 聯合報系資料照

台股不只股價頻創紀錄，股利發放也反映企業營運成長改寫新高，帶旺除權息行情。在ETF市場中，5月共計有25檔台股ETF將輪番接力除息，其中，包含國泰永續高股息（00878）、中信關鍵半導體、主動群益台灣強棒等在內的ETF第一階段公告的配息金額都改寫成立來新高。

盤點25檔在5月配息的台股ETF概況，受惠台股改寫新高行情，採取季季配的中信關鍵半導體每受益權單位擬配發1.25元、主動群益台灣強棒0.64元、國泰永續高股息0.66元、主動野村臺灣優選0.48元、華南永昌優選50的0.53元、中信小資高價30的0.6元、凱基優選30的0.22元都創下成立來最佳單季配息金額；至於兆豐藍籌30擬配1.4元、元大臺灣ESG永續的0.85元則刷新改成季配息後的單季新高。

另以昨日收盤價換算，中信關鍵半導體單季配息殖利率衝上3.75%、主動群益台灣強棒2.88%、國泰永續高股息2.48%、主動野村臺灣優選2.1%、兆豐藍籌30的1.96%、華南永昌優選50的1.9%。

至於採取月配息的台股ETF中，僅凱基台灣AI 50受益權單位擬配發0.1元，改寫單月新高，昨日收盤價換算，單月配息殖利率0.59%。

本周有三檔率先登場，包含4日除息的統一台灣高息動能受惠於台股大漲逾千點，上演秒填息；群益科技高息成長將於今（6）日每受益權單位除息0.058元、元大台灣價值高息明日每受益權單位除息0.046元。

展望台股後市，群益投信指出，隨著美伊衝突稍有緩解，加上AI需求持續暢旺，特別是AI伺服器及零組件族群表現強勢，抵銷了外部環境的不確定性，台股多頭趨勢有望延續，呈現產業多點開花的健康輪動格局，包括先進製程、電源管理、AI基礎建設、低軌衛星、光通訊INP基板等類股表現值得留意，主動式台股ETF正是投資人可多加運用的工具，透過經理人與研究團隊主動挖掘市場潛在投資機會，進行主動配置來尋求創造超額報酬的機會，也能因應不同市況，更快的調整投資組合來應對。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 凱基 中信

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