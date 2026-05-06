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三檔ETF商品換股 6日生效

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

臺灣指數公司昨（5）日公告包含兆豐藍籌30（00690）、兆豐永續高息等權、第一金工業30共三檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自昨日交易結束後生效，亦即今日起生效，合計三檔台股ETF規模為106.24億元。

兆豐藍籌30追蹤臺灣指數公司藍籌30指數，此次30檔成分股中新增及刪除各四檔，新增致茂、金像電、台灣大、穎崴；刪除亞泥、儒鴻、可成、祥碩

兆豐永續高息等權追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數，此次50檔成分股中新增及刪除各25檔，其中，指數定期審核生效（含）起設有3個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動權重分配在3個交易日內調整。

此次新增成分股有亞泥、三芳、華榮、宏泰、東和鋼鐵、新光鋼、敦陽科、長榮、八方雲集、統一證、神基、零壹、威健、聯詠、大學光、凡甲、瑞鼎、豐藝、胡連、捷敏-KY、長華*、國統、百和、宏全、裕融；刪除堤維西、勤美、南僑、聯電、國巨*、宏碁、敬鵬、美律、創見、國產、裕民、國泰金、華立、全漢、日電貿、欣銓、正文、中美晶、頎邦、瑞儀、台表科、群電、朋億*、至上、達方。

第一金工業30追蹤臺灣指數公司工業菁英30指數，此次30檔成分股中新增及刪除各四檔，新增士電、東元、德律、達發；刪除長榮鋼、義隆、智原、新日興。

第一金工業30的追蹤指數每半年於4月、10月定審，次月完成換股，指數編製依流動性、財務體質、獲利能力，與股利發放等原則。展望後市，第一金工業30經理人曾萬勝指出，第2季自5月即將進入除權息旺季，台股受惠AI、半導體科技股驅動攻抵4萬點後，料股價波動加大，惟股息標的過去一年漲幅相對落後，殖利率具備吸引力，股息旺季到來，研判將獲買盤支撐，是股價波動加大之際，投資人進可攻、退可守的資金轉進去。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

儒鴻 祥碩 致茂

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