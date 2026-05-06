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主動式美股ETF 多頭常勝軍

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

根據研調機構Factset統計至5月1日，S&P500成分股企業已有超過六成公司發布第1季財報，當中84%的企業獲利表現好於預期，並且預期第1季S&P500企業每股稅後盈餘（EPS）年增率可望來到27.1%，不僅是連續六個季度保持雙位數增長，更有望是2021年第4季以來的最佳水準。

法人表示，美股企業財報表現亮眼，進而帶動市場投資氣氛，也激勵美股再寫新高，當中又尤以科技股表現強勢。可留意國內投信發行的美股基金或ETF，掌握這波多頭行情。

財富管理專家表示，展望未來，在AI需求強勁下，應用面拓展也讓商機擴及其他族群，令美股投資機會更為多元，不過與此同時，中東衝突仍未完全解除，不確定性並存下，投資也更需因應市況靈活調整、汰弱留強，因此主動式美股ETF是現階段投資人可多用於掌握美股行情的工具。

截至昨（5）日近一周國內投信發行的美股ETF表現，主動群益美國增長（00997A）以5.28%漲幅拔得頭籌，主動群益美國增長 經理人吳承恕表示，中東局勢情況仍牽動市場投資情緒，不過，美股經濟保持韌性，企業獲利維持增長，特別是AI正逐步轉為實質獲利，進一步帶動相關個股獲利和股價表現，且隨著AI應用層面拓展，商機亦有望擴及至其他產業。主動式美股ETF因具有靈活選股優勢，能因應市況與企業獲利表現及時調整持股，更有助於動態掌握美股行情。

美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，美國從燃氣渦輪機、變壓器整條電力供應鏈都迎來結構性成長商機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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