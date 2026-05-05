富邦首檔主動式ETF瞄準AI商機 00405A預計5月18日開募

富邦投信5日正式發表「富邦台灣龍耀主動式ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金)（00405A），結合專業投資團隊的主動選股能力與ETF的交易便利性，為投資人提供兼具成長潛力與操作彈性的全新投資工具，預計5月18日展開募集。

富邦投信指出，在AI應用持續擴散帶動下，半導體、伺服器及相關供應鏈已成為推動台股成長的核心動能，但不同企業之間的成長速度與獲利能力差異明顯，使得投資難度提升。

在此環境下，透過專業研究團隊進行精準選股，將成為掌握超額報酬的機會。00405A採用「SBM質化選股邏輯」，以Scarcity（高稀缺）、Barrier（高壁壘）、Momentum（高成長）三大核心策略，從產業趨勢中篩選具長期競爭優勢的企業。

「高稀缺」聚焦供需結構緊俏、具備定價能力的關鍵產業，如記憶體、光通訊與CCL族群；其次，「高壁壘」鎖定具技術門檻與產業地位的龍頭企業，如先進製程與IC設計領域，強化獲利穩定性；最後，「高成長」則布局AI、電源供應與高速傳輸等具結構性成長動能的產業，掌握營收與獲利擴張契機。

00405A以10元發行價設計，搭配平準金機制，即可參與一籃子具成長潛力的優質企業，預計5月18日展開募集。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。