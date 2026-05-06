28歲護理師月收10萬⋯靠股市存千萬！網讚：站在多頭風口上

靠投資存千萬！一名護理系畢業的Dcard女網友分享，自己28歲達成人生第一個「1000萬元資產」目標，引發熱烈討論。她同步附上多張投資與資產截圖，包括台股與美股帳戶總資產約805萬元、台股市值約659萬元，以及整體報酬率逾30%，另有單一帳戶報酬率達191%，資產曲線圖亦呈現穩步上升趨勢，成為討論焦點。

原PO表示，自己並非靠外力致富，強調沒有男友或老公資助，從22歲畢業後開始工作，23歲投入存股、25歲接觸個股，26歲開始投資美股，雖曾在個股操作上虧損，但整體仍隨市場走多逐步累積資產。她指出，自己出身普通家庭，父親為保全、母親為家庭主婦，主要靠高強度工作與長期投資累積本金。

在工作與理財方式上，原PO坦言過去生活極度勞碌，長期輪大夜班，同時兼職臨時醫療工作與家教，幾乎每天僅睡數小時、一天只吃一餐，月收入約10萬元左右，扣除基本支出後，每月可投入約7萬元進行投資。她也分享自身節流方式，包括不追求名牌、低娛樂消費、減少社交等，強調「持之以恆沒有不可能」。

不過該篇貼文曝光後，網友意見呈現兩極。一派質疑其資產來源不單純，認為以護理師薪資與投資報酬率推算，難以在短時間內累積千萬本金，留言直指「本金應來自家人」、「紀錄不完整」、「刻意隱瞞關鍵資金來源」。也有人認為其投資績效並不突出，質疑分享意義。

另一派則持較正面看法，認為即便有家庭資源，能將資產放大仍具一定能力，且其高強度工作與紀律存錢亦值得肯定。亦有網友指出，台股近年大多頭行情，確實讓資產累積速度加快，「站在風口上，資產成長會被放大」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。