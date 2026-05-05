高股息族群突破重圍 0056八個交易日填息達陣

台股5日呈現高檔震盪，漲勢微幅收斂，高股息族群逆勢突圍，永豐ESG低碳高息、復華台灣科技優息單日漲逾2%，而規模最大的高股息ETF-元大高股息（0056）單日上漲1.67%，股價來到42.62元，完成填息，僅歷經8個交易日，為歷年來第4快的紀錄。

觀察今日高息三本柱ETF表現，元大高股息以1.67%領軍，其次為國泰永續高股息與群益台灣精選高息，漲幅分別為1.64%與1%。法人分析，元大高股息領漲主要原因，其持股涵蓋聯發科、聯電等大型電子權值股，目前AI成分股比重占逾四成，面對本波台股以AI動能領軍上攻的架構下，具備高度成長潛力，帶動其股價表現。

據元大投信官網顯示，元大高股息（截至5月5日）帳上含息可分配收益為4.30元，資本利得為13.39元，以每季配發1元估算仍充足。且台股企業受惠AI熱潮，帶動整體獲利表現，統計至4月30日，台股上市櫃公司2025股利預計發放金額突破2.5兆元新高，股價、股利進入雙成長正循環。

法人指出，目前市場普遍以2027年甚至是2028年的營運展望進行AI成長股估值，股價持續上漲反映，未來緊跟著就是實際獲利帶動下的配息金額提升，高股息投資人可透過「採預測未來一年最高股息率」選股的元大高股息布局「股價、股息」雙贏。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。