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富邦首檔主動式台股ETF「00405A」 瞄準AI浪潮搶攻選股時代

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
富邦投信董事長黃昭棠（右三）帶領團隊，與彰化銀行處長徐瑞惠（左三）同台出席「主動富邦台灣龍耀ETF（00405A）」記者會，宣示台股ETF主動投資新時代啟動。圖／富邦投信提供
富邦投信董事長黃昭棠（右三）帶領團隊，與彰化銀行處長徐瑞惠（左三）同台出席「主動富邦台灣龍耀ETF（00405A）」記者會，宣示台股ETF主動投資新時代啟動。圖／富邦投信提供

台股站穩4萬點、資金動能持續升溫之際，主動式ETF競爭再添新兵。富邦投信今（5）日宣布推出旗下首檔主動式台股ETF「00405A」，正式進軍主動投資市場，預計5月18日展開募集，市場解讀為資產管理產業邁入「選股能力」競爭的新階段。

富邦投信董事長黃昭棠表示，隨著AI應用快速擴散，半導體、伺服器及相關供應鏈已成為台股成長主軸，但企業之間的成長與獲利差距持續擴大，使投資難度明顯提高，「未來要賺超額報酬，關鍵就在選股能力」。

他直言，近期台股出現「軋空、軋空手、軋高價」的三軋行情，投資人若過度預設高點，反而可能提早離場錯失行情。黃昭棠說，目前看來，「不能預測台股的天花板在哪？」。因此透過ETF進行整合投資，成為降低操作難度的方式之一。

此次推出的00405A，主打「SBM」選股邏輯，從「高稀缺（Scarcity）」、「高壁壘（Barrier）」及「高成長（Momentum）」三大面向篩選標的，鎖定AI供應鏈、記憶體、光通訊及高速傳輸等具結構性成長產業。投資架構上則結合Top-down總體分析與Bottom-up個股研究，並導入SMART流程與雙重風控機制，強化投資紀律與波動管理。

基金經理人高晧欣指出，AI需求仍處於長期成長循環，台灣在全球供應鏈中具關鍵地位，「目前看不到太多悲觀理由」，但仍需留意需求成長速度變化對產業的影響。

00405A採10元發行價設計，降低投資門檻，讓投資人能以較低成本參與高價股與成長型產業。富邦投信指出，回顧過去近十年數據，5月中下旬進場布局台股具一定投資吸引力，在AI長期趨勢支撐下，台股中長期仍具成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

富邦 台股 富邦投信

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