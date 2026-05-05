除權息旺季啟動 野村ETF 00999A掛牌上市

野村投信首檔主動高股息ETF（00999A）5日掛牌上市，隨著時序進入第2季，台股也逐步邁入傳統除權息旺季，預期將有大量公司於5至9月進行盈餘分配，相關投資話題持續升溫。

主動野村臺灣高息ETF經理人游景德表示，台股2026年走勢呈現典型快馬加鞭行情特徵，年初指數強勢上攻、快速站穩整數關卡，但在國際地緣政治衝突升溫之際，盤勢亦出現罕見的單月急跌與大幅修正，無論上漲或回檔節奏都相當急促，顯著提高投資操作難度，也促使不少投資人重新關注具防禦性質的高股息族群。

野村投信投資策略部副總樓克望從近期盤面觀察，高股息族群展現相對抗震表現。具備產業地位明確的電信、金融與部分成熟電子股，在市場震盪時持續吸引資金進駐，反映投資人不僅關注名目殖利率，更重視配息的可持續性與企業本業穩定度。相較之下，單純依賴資產處分或短期景氣循環的高息個股，資金明顯趨於保守，顯示市場對高股息品質的要求正在提高。

樓克望分析，在除權息行情逐步升溫之際，不少投資人選擇透過高股息 ETF 參與企業盈餘分配成果，然而傳統被動式高股息 ETF 多受限於指數編制規則，成分股無法隨時靈活調整、參與檔數固定，較難以即時反映市場變化。當除權息集中於特定時點，等同只能擇一取息，無形放棄其他具吸引力的股息機會，若再遇市場修正導致資本利得縮水，更可能影響未來配息穩定度。為回應上述痛點，00999A 主打結合高息與成長的雙重策略，並導入「股利預測模組」、「股利宣告模組」與「輪轉操作」的3D鎖息策略。透過對基本面與產業趨勢的前瞻分析，野村投信台股投資團隊不只鎖定少數固定檔數，而是以約 80 至 100 檔優質企業為操作池，在不同時點主動切換參與除權息標的，提升資金使用效率與收益彈性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。