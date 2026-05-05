快訊

花蓮刑大隊長涉洩密給女友人、內湖警涉抽單 檢調搜索8處約談4人

一路下到明天！8縣市發布大雨特報 慎防雷擊、強陣風

千億遺產全給基金會？張榮發基金會告遺囑執行人 大、二房爭產添變數

聽新聞
0:00 / 0:00

除權息旺季啟動 野村ETF 00999A掛牌上市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

野村投信首檔主動高股息ETF（00999A）5日掛牌上市，隨著時序進入第2季，台股也逐步邁入傳統除權息旺季，預期將有大量公司於5至9月進行盈餘分配，相關投資話題持續升溫。

主動野村臺灣高息ETF經理人游景德表示，台股2026年走勢呈現典型快馬加鞭行情特徵，年初指數強勢上攻、快速站穩整數關卡，但在國際地緣政治衝突升溫之際，盤勢亦出現罕見的單月急跌與大幅修正，無論上漲或回檔節奏都相當急促，顯著提高投資操作難度，也促使不少投資人重新關注具防禦性質的高股息族群。

野村投信投資策略部副總樓克望從近期盤面觀察，高股息族群展現相對抗震表現。具備產業地位明確的電信、金融與部分成熟電子股，在市場震盪時持續吸引資金進駐，反映投資人不僅關注名目殖利率，更重視配息的可持續性與企業本業穩定度。相較之下，單純依賴資產處分或短期景氣循環的高息個股，資金明顯趨於保守，顯示市場對高股息品質的要求正在提高。

樓克望分析，在除權息行情逐步升溫之際，不少投資人選擇透過高股息 ETF 參與企業盈餘分配成果，然而傳統被動式高股息 ETF 多受限於指數編制規則，成分股無法隨時靈活調整、參與檔數固定，較難以即時反映市場變化。當除權息集中於特定時點，等同只能擇一取息，無形放棄其他具吸引力的股息機會，若再遇市場修正導致資本利得縮水，更可能影響未來配息穩定度。為回應上述痛點，00999A 主打結合高息與成長的雙重策略，並導入「股利預測模組」、「股利宣告模組」與「輪轉操作」的3D鎖息策略。透過對基本面與產業趨勢的前瞻分析，野村投信台股投資團隊不只鎖定少數固定檔數，而是以約 80 至 100 檔優質企業為操作池，在不同時點主動切換參與除權息標的，提升資金使用效率與收益彈性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

除權息 高股息 台股

延伸閱讀

台股衝上4萬點...半個月5千點太兇？專家看好00400A：健康輪漲、主動式ETF吃大波段

28檔主動式ETF 總規模逾5,300億元

台灣主動式ETF一周年 統計顯示全球進入成長爆發期

00999A 5日掛牌 策略強調成長與股息並重

相關新聞

存10年金融股全賣了！存股哥「高股息+市值型」二刀流：今年挑戰領百萬股息

存股哥全數停利出清持有十年的金融股，專注轉型為高股息與市值型二刀流，目標今年達成百萬股息。他表示，隨著資產優化及再平衡，金融股已無法提供預期效益。

富邦首檔主動式台股ETF「00405A」 瞄準AI浪潮搶攻選股時代

台股站穩4萬點、資金動能持續升溫之際，主動式ETF競爭再添新兵。富邦投信今（5）日宣布推出旗下首檔主動式台股ETF「00405A」，正式進軍主動投資市場，預計5月18日展開募集，市場解讀為資產管理產業

0056僅8天秒填息！施昇輝曝與0050同為神隊友：有大哥二哥罩就夠了

施昇輝指出，元大高股息（0056）在台股中僅用8個交易日完成填息，並強調投資者應以輕鬆心態面對市場，避免被報酬率影響投資紀律。他認為，擁有元大台灣50（0050）和0056的投資組合便足夠。

股市很奇妙的地方「越漲越想買」？當心睡公園…0050、006208別亂賣！照計畫投入就好

股市漲勢讓投資者驅使自己購買，但需警惕過度風險。文章強調，應根據原定計畫持續投入，不必借錢加碼，也不應衝動賣出主流ETF，如0050與006208。

「安聯台灣科技」突社群上爆紅…拜00981A的功勞？詹璇依：買基金還跑銀行就落伍了！

財經主持人詹璇依指出，近期「安聯台灣科技基金」爆紅，她提到傳統透過銀行購買基金的方式已過時，建議投資者選擇基金超市來省下手續費。她分析主動型基金與主動式ETF的差異，並強調投資人需了解自身風險承受度。

00940成交量異常放大！網揭三大原因：除息、解套與資金輪動

台股ETF市場近期再掀話題，其中高股息ETF00940成交量異常放大，引發投資人熱議。有網友在PTT指出，00940過去表現相對疲弱，在多頭行情中長期處於破發或低檔徘徊，甚至被部分投資人形容為「從廢到

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。