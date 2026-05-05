主動式台股ETF市場火熱 4檔新兵報到

主動式ETF市場火熱，1天之內再添4檔新生力軍，包括主動野村台灣高息（00999A）今天掛牌爆出30萬張大量；富邦投信、聯博投信今天宣布推出旗下首檔主動式台股ETF，中信台灣收益成長主動式ETF（00406A）也獲准募集。

富邦投信今天宣布推出富邦台灣龍耀主動式ETF（00405A），為旗下首檔主動式台股ETF，預計5月18日展開募集，暫訂6月初掛牌。聯博投信今天也發出記者會通知，將推出旗下首檔台股主動式ETF，主動聯博動能50（00404A）同樣預計5月18日開募。

中信投信今天也宣布，旗下中信台灣收益成長主動式ETF（00406A）獲准募集。

富邦投信董事長黃昭棠今天表示，富邦投信與日盛投信去年4月完成合併後，陣容更壯大，旗下擁有多達17檔台股共同基金，經合併初期先進行產品的市場區隔與整理後，將正式進軍主動式台股ETF市場。

黃昭棠今天表示，台股驚驚漲，幾乎看不到天花板，現在很多投資人面臨被軋空、軋空手、軋高價的「3軋」處境，現在台股愈來愈多千金股、甚至萬金股，對於投資人而言，面對高不可攀的股價，透過基金幫忙做整合型的投資，是選項之一。

面對今年主動式ETF大行其道，黃昭棠認為，主動式ETF與被動式ETF不是0與1的關係，兩者相互搭配，不能偏廢。被動式ETF代表的是投資紀律，被動追蹤指數，減少人為干擾；而在大多頭行情下，主動式ETF具有更大的操作彈性與靈活性。兩者搭配，一方面兼顧下檔風險，另方面追求上檔的超額報酬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。