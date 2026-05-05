快訊

直球對決！「老鼠之亂」成認知戰？蔣萬安率9首長提精進對策

伊媒爆「美軍誤擊民船釀5死」！伊朗國會議長：美國違反停火

隨團出國考察猝逝英國旅館內 彰化芳苑農會總幹事洪翊桓享年46歲

聽新聞
0:00 / 0:00

主動式台股ETF市場火熱 4檔新兵報到

中央社／ 台北5日電

主動式ETF市場火熱，1天之內再添4檔新生力軍，包括主動野村台灣高息（00999A）今天掛牌爆出30萬張大量；富邦投信、聯博投信今天宣布推出旗下首檔主動式台股ETF，中信台灣收益成長主動式ETF（00406A）也獲准募集。

富邦投信今天宣布推出富邦台灣龍耀主動式ETF（00405A），為旗下首檔主動式台股ETF，預計5月18日展開募集，暫訂6月初掛牌。聯博投信今天也發出記者會通知，將推出旗下首檔台股主動式ETF，主動聯博動能50（00404A）同樣預計5月18日開募。

中信投信今天也宣布，旗下中信台灣收益成長主動式ETF（00406A）獲准募集。

富邦投信董事長黃昭棠今天表示，富邦投信與日盛投信去年4月完成合併後，陣容更壯大，旗下擁有多達17檔台股共同基金，經合併初期先進行產品的市場區隔與整理後，將正式進軍主動式台股ETF市場。

黃昭棠今天表示，台股驚驚漲，幾乎看不到天花板，現在很多投資人面臨被軋空、軋空手、軋高價的「3軋」處境，現在台股愈來愈多千金股、甚至萬金股，對於投資人而言，面對高不可攀的股價，透過基金幫忙做整合型的投資，是選項之一。

面對今年主動式ETF大行其道，黃昭棠認為，主動式ETF與被動式ETF不是0與1的關係，兩者相互搭配，不能偏廢。被動式ETF代表的是投資紀律，被動追蹤指數，減少人為干擾；而在大多頭行情下，主動式ETF具有更大的操作彈性與靈活性。兩者搭配，一方面兼顧下檔風險，另方面追求上檔的超額報酬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 富邦投信

延伸閱讀

富邦00405A經理人，台股實戰派、跨市場策略派？主動式ETF成投資人新寵，富邦投信併日盛、延攬ETF高階人才，火力全開進攻千億市場！

野村00980A領台灣邁入主動式ETF周年 全球主動式ETF進入成長爆發期

台股衝上4萬點...半個月5千點太兇？專家看好00400A：健康輪漲、主動式ETF吃大波段

主動式台股ETF 漲勢犀利

相關新聞

存10年金融股全賣了！存股哥「高股息+市值型」二刀流：今年挑戰領百萬股息

存股哥全數停利出清持有十年的金融股，專注轉型為高股息與市值型二刀流，目標今年達成百萬股息。他表示，隨著資產優化及再平衡，金融股已無法提供預期效益。

0056僅8天秒填息！施昇輝曝與0050同為神隊友：有大哥二哥罩就夠了

施昇輝指出，元大高股息（0056）在台股中僅用8個交易日完成填息，並強調投資者應以輕鬆心態面對市場，避免被報酬率影響投資紀律。他認為，擁有元大台灣50（0050）和0056的投資組合便足夠。

股市很奇妙的地方「越漲越想買」？當心睡公園…0050、006208別亂賣！照計畫投入就好

股市漲勢讓投資者驅使自己購買，但需警惕過度風險。文章強調，應根據原定計畫持續投入，不必借錢加碼，也不應衝動賣出主流ETF，如0050與006208。

「安聯台灣科技」突社群上爆紅…拜00981A的功勞？詹璇依：買基金還跑銀行就落伍了！

財經主持人詹璇依指出，近期「安聯台灣科技基金」爆紅，她提到傳統透過銀行購買基金的方式已過時，建議投資者選擇基金超市來省下手續費。她分析主動型基金與主動式ETF的差異，並強調投資人需了解自身風險承受度。

00940成交量異常放大！網揭三大原因：除息、解套與資金輪動

台股ETF市場近期再掀話題，其中高股息ETF00940成交量異常放大，引發投資人熱議。有網友在PTT指出，00940過去表現相對疲弱，在多頭行情中長期處於破發或低檔徘徊，甚至被部分投資人形容為「從廢到

台股4萬點居高思危！專家曝「賣股轉債」：把錢丟到00988B放1年拿1.5萬息收

台股4萬點，你該「收割」還是「繼續撐」？4月台股一路狂飆，加權指數站上4萬點，問題來了，賺這麼多要不要先跑一趟？ 多數人其實卡在一個尷尬點，若現在出場了，多數人獲利了結只會做一件事，就是把錢放著「等機

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。