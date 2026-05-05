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玉山00988B首配0.153元 年化配息率衝逾9%、15日最後買進

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

玉山投信於3月發行，首創嚴選票面率7.5%以上之ETF—玉山嚴選非投債ETF（00988B）即將迎接首次配息，這檔債券ETF新兵於5月4日盤後公布配息公告，本次配息金額為0.153元，換算年化配息率達9.2%，5月15日為最後買進日，5月18日除息日，預計6月9日配息。

近期全球投資市場熱度持續上升，也推升股市來到相對高檔水位，看好美國非投等債信用面依舊保持穩健、利差維持低位，報酬主要以高票息債券支撐，適合作為中長期資產核心。

此外，看好債券投資人的資金需求，00988B採月配息機制設計，打造長期收益機會，且希望現金流較不受到利率環境影響的投資人，透過追蹤指數嚴選票面利率7.5%以上之高票息債券，讓存債更有感。

玉山嚴選非投債ETF量化經理團隊指出，這波由AI帶動股價大漲，雖然具有獲利基本面支撐，但投資集中度相當高，此時若能將部分資產配置於債券，更有助於穩定資產波動度，且非投等債於產業分布上較少曝險於受AI風險較高的軟體產業，整體信用品質與防禦性更具優勢，加上非投等債券本身的投資關鍵在於「息收為主」，在降息預期延後、利率維持高檔的環境下，非投等債殖利率相對具有吸引力水準，加上近期利差的階段性擴大，反而提供中長期布局的良好切入點。

玉山嚴選非投債ETF量化經理團隊說明，4月聯準會最新利率決策會議，以8票贊成、4票反對，決議基準利率維持在3.5%至3.75%，顯示內部對政策陳述更為分歧，不過基於美國經濟保持韌性，短期雖然可能面臨通膨回升削弱降息預期，只要油價回落使通膨出現降溫訊號，預估聯準會今年依舊存在降息空間。

面對市場仍具不確定的環境，對於美國總體經濟的影響，玉山嚴選非投債ETF量化經理團隊指出，美國經濟成長放緩但仍保持穩健，美國非投等債持續展現出高度的韌性，多數發行企業的信用體質持續改善，非投資等級企業的平均EBITDA已較過去成長三倍以上，有助於支撐利差維持相對偏緊水準，利息覆蓋率仍處於健康且可控的區間，槓桿水準亦未顯失衡，美國非投等債憑藉具吸引力的自然息收來源與分散投資特性，仍可在投資組合中扮演重要角色。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 玉山 配息

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