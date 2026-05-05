三檔台股ETF換股 穎崴、長榮等入列

台股4萬點，你該「收割」還是「繼續撐」？4月台股一路狂飆，加權指數站上4萬點，問題來了，賺這麼多要不要先跑一趟？ 多數人其實卡在一個尷尬點，若現在出場了，多數人獲利了結只會做一件事，就是把錢放著「等機

2026-05-05 11:48