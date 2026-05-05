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三檔台股ETF換股 穎崴、長榮等入列

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

臺灣指數公司5日公告包含兆豐藍籌30（00690）、兆豐永續高息等權（00932）、第一金工業30（00728）共三檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自5月5日交易結束後生效（亦即5月6日起生效）。

兆豐藍籌30追蹤臺灣指數公司藍籌30指數，此次30檔成分股中新增及刪除各四檔，新增致茂、金像電、台灣大、穎崴；刪除亞泥、儒鴻、可成、祥碩。

兆豐永續高息等權追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數，此次50檔成分股中新增及刪除各25檔，其中，指數定期審核生效（含）起設有3個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動權重分配在3個交易日內調整。

此次新增成分股有亞泥、三芳、華榮、宏泰、東和鋼鐵、新光鋼、敦陽科、長榮、八方雲集、統一證、神基、零壹、威健、聯詠、大學光、凡甲、瑞鼎、豐藝、胡連、捷敏-KY、長華*、國統、百和、宏全、裕融；刪除堤維西、勤美、南僑、聯電、國巨*、宏碁、敬鵬、美律、創見、國產、裕民、國泰金、華立、全漢、日電貿、欣銓、正文、中美晶、頎邦、瑞儀、台表科、群電、朋億*、至上、達方。

第一金工業30追蹤臺灣指數公司工業菁英30指數，此次30檔成分股中新增及刪除各四檔，新增士電、東元、德律、達發；刪除長榮鋼、義隆、智原、新日興。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台灣大 長榮 可成

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