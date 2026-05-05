0056僅8天秒填息！施昇輝曝與0050同為神隊友：有大哥二哥罩就夠了

知名理財作家施昇輝近期在臉書粉專「樂活分享人生」發文指出，台股站上4萬點之際，投資人面臨的最大風險並非市場本身，而是看到各路財經網紅展現超高報酬率後，不自覺地打亂了自身的投資紀律。

施昇輝觀察到，部分財經網紅因為不甘願報酬率輸給別人，會不斷找理由強調自己的投資方法長期下來才是對的。

但他點出盲點，認為這種說法只會讓投資人更困惑：「如果是對的，為什麼不能創造更高的報酬率？」因此他建議，投資人只要對目前的獲利感到滿意，就不要再朝三暮四、心猿意馬。

他進一步提倡以輕鬆的心態面對多頭行情，呼籲大家與其焦慮比較，不如「出去走走，吃個飯、看個收盤」。

施昇輝也分享自己的盤後觀察，指出元大高股息（0056）僅經過8個交易日就順利完成填息。

他點評目前的台股生態，認為元大台灣50（0050）有「大哥」台積電（2330）罩，而0056則有「二哥」聯發科（2454）罩，直言投資組合裡只要有大哥和二哥在真的就夠了，出門散心完回家看股票，發現資產哇一聲地又增值了，這樣的投資生活就很美好。

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