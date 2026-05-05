股市很奇妙的地方「越漲越想買」？當心睡公園…0050、006208別亂賣！照計畫投入就好

有一種餅乾你非常喜歡吃，突然打折可以用八折、七折的價錢買進。大多數人應該會多買一些吧！

但股市是很奇妙的地方，你不只會用原價買，甚至會用一倍、一點五倍的價格買進。

甚至會覺得帳戶裡的錢不夠多而跑去銀行借錢來買。

可能你會說因為股市還是繼續漲啊！現在買進就是便宜價，以後只會更貴！

這點我同意，但要想想你有沒有可能還不了錢睡公園。

可能你會說那你不相信台股就全部賣掉啊！就去放空啊！

相信台股跟風險控管並不衝突，台股是台股，但你決定了自己要承擔多大風險。

我不會清空元大台灣50（0050）、富邦台50（006208），也不會刻意加重台股比例。反正我的投資會讓台股佔比自然放大。

我會按照原定計畫持續投入。

但我不會因為怕自己沒賺到更多或是無法跟上浪潮就借錢加碼台股。

◎感謝 Jet Lee的投資隨筆 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。