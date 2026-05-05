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聯發科一個月漲幅逾倍 這檔半導體 ETF 含發量12% 年化配息率逾15%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股重量級權值股聯發科（2454）近期受惠於AI ASIC專案的結構性改變，股價單月內狂飆翻倍，已突破3,000元大關，甚至成為注意股。法人指出，聯發科短期漲幅過大，擔心追高風險的投資人，不妨透過布局「高含發量」的半導體ETF，不僅能輕鬆卡位聯發科飆漲行情，也能同步掌握台灣整個半導體產業鏈的成長紅利。

聯發科自4月2日收盤價1,465元低點一路狂飆，如今已衝上3,155元，短短一個月漲幅超過一倍，雖然身為權值股，卻展現大飆股的爆發力。外資高盛證券最新報告更直接給出答案，將其目標價上修至5,000 元，刷新法人圈的最高估值。

中國信託投信分析，聯發科此波強勢上漲背後的邏輯並非單純的景氣循環，而是深具意義的結構改變。在全新一代的AI ASIC專案中，聯發科有機會從過去單純供應I/O晶片，進一步切入最核心的運算晶片設計。此舉意味著產品單價（ASP）將直接翻倍，帶動整體毛利率顯著上移，是企業價值的全面重估。

然而，面對站上3,155元高價的聯發科，一般投資人的進場門檻大幅提高。中國信託投信建議，若覺得單押個股風險與資金門檻過高，不妨透過ETF布局。其中，中信關鍵半導體ETF（00891）目前「含發量」達 12.4%，在半導體主題型ETF中聯發科權重名列前茅，是參與聯發科成長軌跡的絕佳捷徑。

00891經理人張圭慧說明，00891的前十大成分股涵蓋了台灣半導體產業的最關鍵企業，橫跨晶圓代工、IC 設計、封測與測試介面。其中，護國神山台積電（2330）權重逾四成，若加上聯發科與日月光（3711）投控，前三大成分股占比已近六成。此外，還囊括了健策（3653）、信驊（5274）、旺矽（6223）、聯電（2303）、創意（3443）、力旺（3529）、穎崴（6515）等各次產業領頭羊，能全面掌握整體半導體的成長態勢。

除了精準掌握半導體AI成長動能，00891日前公告配息也令人驚艷。根據最新公告，00891本次配息達1.25元，若以昨4日收盤價32.75元估算，預估年化配息率高達15.3%，創下成立以來的新高紀，堪稱台股市場中少見能夠同時兼顧股價成長與高股息的優質標的。

面對指數屢創新高，張圭慧表示，投資人可透過台股ETF分批布局、紀律加碼方式，避免單筆追高；尤其當市場由少數權值推動時，短線波動可能放大，但若AI算力投資、半導體升級與資料中心基建趨勢延續，中長期仍有機會維持偏多架構。00891本次除息日為5月19日，想參與除息的投資人必須在5月18日以前買進並持有。股息發放日為6月12日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

中國信託 個股 半導體

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