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「安聯台灣科技」突社群上爆紅…拜00981A的功勞？詹璇依：買基金還跑銀行就落伍了！

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
財經主持人詹璇依解析台股基金與00981A等主動式ETF的差異，強調主動投資買的就是「經理人的腦袋」，並建議善用線上三大基金超市省下手續費。記者林俊良／攝影
財經主持人詹璇依解析台股基金與00981A等主動式ETF的差異，強調主動投資買的就是「經理人的腦袋」，並建議善用線上三大基金超市省下手續費。記者林俊良／攝影

財經主持人詹璇依在影音中指出，近期「安聯台灣科技基金」這檔國民基金突然爆紅？身為長期投資台股主動型基金的投資人，她特別針對相關投資疑問進行說明。

針對投資管道，詹璇依表示，過去常聽到的「去銀行買」已是較過時的觀念。

她提醒，雖然在銀行申購並非不可，但多數銀行仍會收取手續費及保管費...

她建議投資人可至「基富通」、「鉅亨買基金」或「中租基金平台」等基金超市申購，基本上皆享零手續費優惠，投資的第一步就是先省下成本

關於台股基金與主動式ETF的差異，詹璇依說明，兩者的共同點在於皆由經理人主動操盤選股，這與買進0050等被動式ETF的邏輯完全不同。

她強調，進行主動式投資，買的就是「經理人的腦袋」

她進一步以安聯台灣科技基金為例，指出主動型基金一天僅有一個淨值，申購當下看到的並非最終買進淨值，但投資人看重的是其長期的發展與成長力；相對地，若是像統一台股增長（00981A）這類的主動式ETF，則是透過券商APP下單，如同買賣股票，買進當下即可看見即時的價格變動

不過，兩者背後的原理邏輯相同，皆是希望能賺取超越大盤的超額報酬。

最後，詹璇依提醒，雖然目前主動投資相當熱門，但投資人必須清楚了解自己所購買的標的，並評估自身的風險承受度，才能在投資市場中，好好享受交由經理人操盤獲利的果實。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 安聯台灣科技基金 經理人 ETF

詹璇依 基金小姐姐

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