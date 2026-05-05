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台股4萬點居高思危！專家曝「賣股轉債」：把錢丟到00988B放1年拿1.5萬息收

聯合新聞網／ 基金黑武士
相較於台股波段可能出現超過10%的跌幅，非投資等級債如00988B的波段跌幅相對穩定。記者曾原信／攝影
相較於台股波段可能出現超過10%的跌幅，非投資等級債如00988B的波段跌幅相對穩定。記者曾原信／攝影

台股4萬點，你該「收割」還是「繼續撐」？4月台股一路狂飆，加權指數站上4萬點，問題來了，賺這麼多要不要先跑一趟？

多數人其實卡在一個尷尬點，若現在出場了，多數人獲利了結只會做一件事，就是把錢放著「等機會」。但，銀行活存：0.6%～0.8%、證券活存：0.005%～0.01%，幾乎等於「資金閒置＋報酬歸零」，等一個月 = 白白浪費收益。

提供一個更進階的操作邏輯：「水庫調節投資法」。

當市場高點（例如現在4萬點）不用全賣，只賣 10%～20%，然後把這一部分資金轉進債券ETF。

那該如何挑選債券？我們把5月債券ETF配息榜抓出來看

非投等債TOP3

玉山嚴選非投債（00988B）：預估年化配息率9.24%

第一金優選非投債（00981B）：預估年化配息率8.16%

群益優選非投等債（00953B）：預估年化配息率7.57%

投等債TOP3

大華投等美債15Y+（00959B）：預估年化配息率6.15%

大華優利美A債15（00984B）：預估年化配息率6.02%

群益ESG投等債20+（00937B）：預估年化配息率5.88%

而如果以被動現金流為首要考量的話，我以年化配息率破9%的00988B來示範你該如何配置，才能讓資金「在停泊期間也在賺錢」。

實際操作：假設你有100萬部位，高點先賣20% →20萬，當日直接轉進00988B，效果是：這20萬變成你的「投資水庫」，一年可拿到約1.5 萬息收（7.5%）。

為什麼是00988B？這檔ETF的核心優勢：鎖定票息7.5%+的債券，讓你不是空手等回檔，而是「邊等邊賺」，重點：有收益、有流動性、可隨時回補股票。

台股獨有優勢，台灣市場可以做到：當日賣股 → 當日買債，等於：資金完全無縫切換、操作彈性＝現金，但報酬率 > 現金。

為什麼現在更需要這策略？市場變數可能放大，股市行情可能震盪，對比數據：台股波段最大跌幅>10%、00988B波段最大跌幅約1.4%。

很明顯：債券ETF = 收益緩衝器 + 股市機動資金池。

參與 9.24% 高息的機動機會，00988B 首次配息公告來了！

關鍵時程表：

配息公告：5/4 (一)

最後買進日：5/15 (五)

配息發放日：6/9 (二)

配息率預估：9.24%

一句話總結：高手不是猜高低點，而是讓資金「永遠在工作」！

◎感謝 基金黑武士 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00988B玉山嚴選非投債 00984B大華優利美A債15 00953B群益優選非投等債 00959B大華投等美債15Y+ 00937B群益ESG投等債20+

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