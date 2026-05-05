00935被動ETF漲幅80％太鬼神！績效贏00981A、甩00991A…打破含積量越高越漲迷思

＊原文發文時間為5月4日

實在很難相信自己的眼睛，今年還沒過完第2季，居然有一票主動型ETF已經漲超50%。第一梯隊的主動型ETF，甚至已經交出超過70%的漲幅。

不過最讓人意外的是，有一檔被動型ETF跑贏全部，那就是科技型的野村臺灣新科技50（00935）。截至今天最新數字，已經漲了超過80%。

80%...這到底是什麼鬼神數字？？？加密貨幣吧！？

還記得去年有段時間台股只漲台積電，當時大家一窩蜂搶進高「含積量」的ETF。不過我當時就提過，並不是台積電占比越高績效一定越好。

例如這張圖表上的ETF，台積電占比最高的是主動野村台灣50（00985A）的28%，其次是00935的26%、再來主動復華未來50（00991A）也有20%，其它持有台積電都不到10%，也都比大盤持有台積電的44%還要低。

說明這段期間除了台積電飆，其他股票飆更兇，所以才會出現這些怪物積效。

坦白說，如果一檔ETF能漲70%以上，那個股就存在漲100%、200%暴利機會。

但是殘酷的來了，假設這種股票一個波段漲100%，一般人大概也是賺20%就急著獲利了結發文感謝市場。以為魚尾留給別人賺，想不到魚尾比魚身還肥。

所以現階段那種FOMO發作的、想拚績效又怕被割的，挑幾檔這種主動、科技主題的ETF，確實是可以考慮的方向。

不過我們先約定好，不要問我現在算不算追高。

畢竟現在你要不追高、又還在底部的，那可以參考我們上一篇貼文那幾檔，剛好就是這種類型。

不過我相信你看了也不想買。

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