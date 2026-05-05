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00999A 今掛牌、早盤成交量逾15萬張 衝上台股第三大熱

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

台股創高後呈現高檔震盪，主動式台股ETF再添一檔新兵，主動野村臺灣高息（00999A）5日掛牌，發行價為10元，早盤一度衝高至10.27元，溢價一度超過1%，成交量超過15萬張，在全市場中僅次於主動統一台股增長、群創（3481）。

主動野村臺灣高息是主動式ETF第29檔，也是主動式ETF鎖定台股的第15檔，在4月21日成立，採季配息，保管銀行為第一銀行，經理人游景德，經理費0.7%、保管費為0.035%、風險報酬等級為RR4。

截至4日，主動野村臺灣高息最新淨值達10.11元、規模47.06億元，前十大持股為台灣積體電路製造6.23%、台達電子工業（2308）3.87%、台光電子材料（2383）2.73%、奇鋐科技（3017）2.27%、華碩電腦（2357）2.21%、智邦科技（2345）2.13%、聚陽實業（1477）2.12%、鴻海精密工業（2317）2.06%、鴻勁精密2.06%、東陽實業（1319）廠2.01%。

00999A經理人游景德認為，美伊戰爭的修正不是熊市，而是多頭行情的健康回調，更何況AI的需求強勁，並未受到戰爭的影響。2025年下半年以來「亞洲>美國>全球」，資金越發重視「AI瓶頸」帶來的挑戰與投資機會。台灣最大優勢在於具備先進製程、散熱、CCL/PCB等多元AI受惠題材，相比歐美與亞洲其他市場僅受惠少數或單一題材，台股已在AI浪潮中占據絕佳位置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

第一銀行 台股

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