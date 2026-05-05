買ETF不等於「指數化投資」！清流君破解盲點：市值型只推0050跟006208

財經網紅清流君在節目中指出，許多投資人常將「買ETF」與「指數化投資」混為一談。

他特別在節目中破解此盲點，強調並非買進ETF就等於是指數化投資，關鍵在於必須買對ETF。

清流君進一步表示，現在市場上許多ETF被冠上市值型1.0、2.0或3.0等稱號。

然而，他唯一推薦且認為能用的市值型ETF只有「純1.0」的商品，也就是元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）。

他直言，在台灣市場中就只有這兩檔符合標準，其他變形的2.0或3.0版本他都不建議使用。

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