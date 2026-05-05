10元漲到快30元！00981A績效碾壓0050…懶錢包揭爆紅4關鍵：留意逼近2％隱藏成本

近期台股屢創新高，主動式ETF（目前共20檔）在多頭行情中備受矚目。財經頻道「懶錢包 Lazy Wallet」最新影音內容特別針對近期討論度極高、規模突破2,000億元且受益人數邁向70萬大關的統一台股增長（00981A）進行深入解析。

該ETF發行價10元，上市不到一年已逼近30元，基金經理人陳釧瑤也因此爆紅，被網友稱為「瑤姐」、「台版彼得林區」，甚至被封為「瑤池金母」。

節目從四大數據面向，客觀剖析00981A交出的成績單及潛在風險：

一、 績效大幅領先大盤與0050

00981A於2025年5月27日掛牌，在上市以來的11個月份中，有8次單月績效擊敗對標的「加權報酬指數」與「元大台灣50（0050）」，勝率逾七成。

且在2025年11月及2026年3月的市場修正期間，展現出跌幅較少的抗跌能力。

統計至2026年4月24日，00981A累計上漲達185.28%，遠勝0050的106.43%，顯示經理人選股確實發揮效用。

二、 轉為季配息 首季年化殖利率破8%

00981A最初設計為年配息，於2025年底調整為季配息（3、6、9、12月除息）。

受惠於累積豐厚的資本利得，2026年3月首次配發0.41元現金股利，單季殖利率達2.02%，換算年化殖利率突破8%，超越許多高股息ETF。

但頻道也提醒，該檔ETF本質為追逐資本利得，若無現金流需求，將股利再投入更能加速資產累積。

三、 總費用率高昂 全年恐逼近2%

主動式ETF的高收費是投資人必須評估的成本。

據資料推算，00981A在2025年的總費用率約落在1.67%至1.8%之間；而2026年從第一季的數據推測，全年總費用率可能逼近2%。

這意味著每投資100萬元，一年需負擔約2萬元的成本，投資人需思考經理團隊的超額報酬是否值得此溢價。

四、 持股風格與「台積電條款」鬆綁效應

00981A主要投資上市櫃市值前300大公司，前十大成分股中，台積電權重長期維持在9%以上，智邦、奇鋐、貿聯-KY等也是核心持股。

配合金管會於2026年4月23日宣布放寬投資限制，市值佔大盤逾10%的個股（目前僅台積電適用），權重上限可自10%提高至25%。

未來待投信完成公開說明書修改流程後，經理人的操作彈性及該ETF的「含積量」變化將是觀察重點。

注意「均值回歸」與長期勝率風險

節目最後引述標普全球（S&P Global）的主動投資計分卡（SPIVA）報告提醒投資人，主動型基金戰勝大盤的機率會隨時間拉長而遞減。

以台灣大型股基金為例，拉長至5年，勝率便會降至約四成左右；且國外研究指出，績效優異的主動型基金具有「均值回歸」特性。

00981A近一年的好成績有目共睹，但投資人仍應審慎評估其長期表現能否持續超越市場。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。