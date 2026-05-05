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00981A績效狂飆單月瘋漲45％！柴鼠兄弟：一個月漲贏台積電（2330）去年一整年

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
4月主動型ETF大獲全勝，不僅平均績效狠甩大盤與台積電，其中00981A更拿出單月狂飆45%的驚人表現。記者曾原信／攝影
4月主動型ETF大獲全勝，不僅平均績效狠甩大盤與台積電，其中00981A更拿出單月狂飆45%的驚人表現。記者曾原信／攝影

＊原文發文時間為4月30日

國民ETF績效榜2026年4月結算

主動統一台股增長（00981A）單月瘋漲45％

又是見證台股歷史的一個月，除了大盤首度突破4萬點，雖然隔天又失守，但全月漲幅仍有22.7%，台積電（2330）也將歷史高價再推升至2330元，就這麼剛好「股價等於股號」，全月漲幅高達21.3%。

不只大盤和台積電，這個月最瘋的依然是「主動家族」，目前已掛牌的13檔台股主動ETF四月平均漲幅35.6%，同時打敗大盤和台積電，領先幅度超過1成。如果單看個別表現，除了高息概念的主動安聯台灣高息（00984A）和新掛牌的主動摩根台灣鑫收（00401A）落後之外，其它12檔四月績效全部超越大盤和台積電。

回顧3月份大盤跌10%，主動ETF平均跌幅不到5%，展現了抗跌能力，到了4月加權指數飆漲2成，主動ETF又比大盤多漲了1成以上，這3~4月剛好完美交出 #抗跌領漲 的實際績效，人家確實創造了超額報酬，而且是動輒1-2成的領先，這就算1整年扣2%的總費用都相當值得啊（而且今年才過4個月）。

目前已經有4檔主動ETF擠進今年以來績效前十大，其中最具代表性的就是統一00981A，單月漲幅飆上45.17%，光一個月就漲贏台積電去年一整年，今年前4個月含息績效來到69.66%，這也讓00981A的排名+6上升到第三，而且現在距離年度冠軍富邦00892只差不到5個百分點了，非常有機會在5月攻上台股ETF績效冠軍，又將締造台股ETF的新記錄。

同時主動台新優勢成長（00987A）、主動第一金台股優（00994A）、主動復華未來50（00991A）的4月漲幅也都在43%附近，都只有小數點的差異，由此可見主動派內部競爭之激烈，接下來在台積電上限開放之後，00981A會怎麼應對？能不能繼續維持領先？

◎感謝 柴鼠兄弟 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 00401A摩根台灣鑫收益 00991A動復華未來50 00987A主動台新優勢成長 00994A主動第一金台股優 2330台積電 ETF

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