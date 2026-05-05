台股ETF受益人突破1450萬 22檔同創高

大盤頻創新高氣勢如虹，台股ETF也是人氣強強滾。根據集保戶股權分散4月30日最新統計資料顯示，86檔台股ETF受益人數上周增加14.3萬人，總人數來到1,4582,447人突破1,450萬人也再度創下歷史新高，統計今(2026)年來增加2,408,957人。觀察單檔台股ETF受益人在上周包括主動群益科技創新（00992A）、元大台灣50（0050）、主動統一台股增長（00981A）等22檔同創高，今年來受益人增加前十名中以0050增加73.6萬人最多，而主動式台股ETF有七檔上榜最多人氣最旺。

群益投信台股ETF研究團隊指出，台股頻創新高下，預期加權指數短線將打破先前的單邊上行慣性，轉向高波動的寬幅震盪與板塊間的快速輪動格局。在操作策略上，投資人應避免情緒性盲目追高，建議採取「拉回偏多操作」與「分批布局」的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。台股ETF波動相對個股小，特別是主動式台股ETF靈活操作特性，可因應大盤高檔震盪攻守兼備。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政指出，展望台股後市，AI仍將持續為市場焦點，特別是在企業資本支出持續投資，以及相關應用持續落地下，長期趨勢明確，作為AI關鍵基礎的半導體產業可望持續受惠，台灣因擁有完整的半導體上、中、下游供應鏈，獲利前景與股價表現皆值期待，在AI算力基建的剛性需求與先進製程產能滿載的雙引擎驅動下，台股長線多頭的底層邏輯依然堅實。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。