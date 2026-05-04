台股ETF當紅炸子雞 00685L今年來漲88%奪冠

台股多頭氣盛，5月第一個交易日順利站上4萬點大關，統計86檔台股ETF，共有60檔在昨天寫下收盤新高。今年來績效方面，群益臺灣加權正2（00685L）以上漲88.3%居冠，包括富邦臺灣加權正2（00675L）、富邦台灣半導體（00892）、野村臺灣新科技50等，也都有逾八成的亮眼表現。

據了解，受惠近年台股多頭趨勢，群益臺灣加權正2從10元發行價，如今股價來到243.4元，群益投信也擬將於今年進行00685L拆分作業，大幅降低投資門檻，讓更多投資人得以參與，提升流動性。

群益臺灣加權正2ETF經理人洪祥益表示，由於正2ETF具備「每日重新平衡」的機制，在股市上漲的趨勢中，此機制會自動將昨天的獲利滾入今天的本金（等於天天自動加碼）。因此，在多頭趨勢下，正2ETF的長期累積報酬率往往會遠大於原型指數。在AI硬體需求爆發的投資趨勢下，對於具有資本成長需求的投資人，除了運用市值型ETF以外，也可選擇投資正2ETF。

野村投信指出，AI需求強勁，並未受到美伊衝突的影響，金融市場日漸重視AI瓶頸所帶來的挑戰與投資機會。台灣最大優勢在於具備先進製程、散熱、CCL／PCB等多元AI受惠題材，相較歐美與亞洲其他市場僅受惠少數或單一題材，台股已在AI浪潮中占有絕佳位置。

凱基台灣TOP50ETF研究團隊也認為，地緣政治事件確實一度推升市場情緒波動，若將投資視角拉長，AI帶動產業結構轉型與企業獲利成長的長期方向並未因此改變，台股受惠於AI基礎設施需求持續擴張及半導體龍頭業績亮眼，展現強勁韌性。

在AI發展趨勢明確、應用逐步落地的同時，善用市場震盪或拉回時機，重新檢視投資組合，聚焦於實際受惠AI對獲利帶來實質挹注的市場與類股，反而是長線投資人的布局良機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。