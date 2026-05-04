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海外股票ETF受益人連三增 美股ETF人氣最旺

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

近期在企業財報表現優於預期、AI科技趨勢持續延燒下，４月多國股市再寫歷史新高，也讓海外股票ETF投資熱度延續。根據集保中心最新公布至４月底的數據，整體海外股票ETF受益人數再創新高，周增3萬人來到212萬人，為連續第三周增加。從區域來看，又以美股ETF最受青睞，可見在美股屢創新高、多頭氣勢強盛下，美股ETF持續吸引投資人關注。

法人分析，在AI投資熱潮推動下，美國股市表現強勁、連創新高，也讓美股ETF成為投信發行的海外股票ETF中，最受投資人青睞的類別，受益人數也於近期一舉突破百萬人大關。而市場上美股ETF產品類型也相當多元，從早期被動式ETF中的美股市值型ETF、產業主題型ETF，到較新發行的主動式美股ETF，都是投資人可善加運用、參與美股行情的理財工具。

主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕指出，雖然先前中東衝突一度令美股走勢震盪，然隨著市場情緒回穩，基於美國經濟保有韌性，企業獲利動能延續、AI投資與資本支出擴張等條件，有助美股企業獲利延續增長態勢，進而支持股價表現。同時美股投資題材多元，隨著AI題材遍地開花，除了AI龍頭股受矚目，其他相關之科技成長股也有表現契機，例如AI決策系統、資料儲存解決方案等相關個股。再者，受惠於政策加持的航太科技與監管鬆綁的金融科技等類股表現同樣不容小覷，也被視為未來重點趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 美國 美國經濟

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