海外股票ETF受益人連三增 美股ETF人氣最旺

近期在企業財報表現優於預期、AI科技趨勢持續延燒下，４月多國股市再寫歷史新高，也讓海外股票ETF投資熱度延續。根據集保中心最新公布至４月底的數據，整體海外股票ETF受益人數再創新高，周增3萬人來到21

2026-05-04 19:17