台灣主動式ETF一周年 統計顯示全球進入成長爆發期

台灣主動式ETF邁入一周年，自首檔主動式ETF - 主動野村臺灣優選ETF（00980A）於2025年4月22日成立，5月5日掛牌以來，短短一年內，台灣已經有28檔主動式ETF，規模逾新台幣5,300億元。

統計顯示，2025年全球主動式ETF進入爆發期，發行檔數不僅較2024年增加七成，也大幅超越被動式ETF與共同基金的發行數量。

野村投信總經理黃宏治表示，台灣是全球ETF市場成長最快速的市場之一，主動式ETF同樣深受投資人歡迎，過去一年來台灣已掛牌的28檔主動式ETF，受益人數超過150萬人，且越來越多的外資投信透過主動式ETF加入ETF市場，投資人選擇更加多元。

野村投信投資策略部副總經理樓克望指出，不只台灣，主動式ETF更在全球蓬勃興起。根據晨星資料，2025年全球有接近1,000檔主動型ETF上市，較2024年上市數量增加71%。

相較之下，2025年被動型ETF與共同基金僅分別上市150檔與95檔。此外，2025年全球主動型ETF流入約4,750億美金，約占全部ETF的1/3。

根據各類型產品的淨流入金額，可以歸類出兩大趨勢：第一個是收益型產品為吸金主力：衍生性商品收益（Derivative Income）位居資金流入榜首，反映在全球震盪環境下，投資人對領息與避險策略的需求。其次是回歸核心配置：大型混合型與短期債券資金流入金額位居前段班，顯示投資人將主動型ETF作為調整核心資產配置的重要工具。

樓克望指出，目前台灣的主動式ETF規模約占整體ETF市場的5%，其中近80%資金集中在國內股票型，其次則為國外股票型與債券型。相較於全球市場，主動式ETF剛滿一周年的台灣仍有極大的成長潛力與空間，未來隨產品多樣化如債券型與國外型等，規模可望翻倍成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。