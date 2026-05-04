聽新聞
0:00 / 0:00
第一金ETF 00981B配息 5月20日前買進持有可參與5月配息
美伊衝突未歇，不過金融市場恐慌情緒已消散，各國金融市場持續反彈，股債匯市波動度回落至戰前水準，不過，IMF仍警告，荷莫茲海峽長期封鎖導致風險提升，現階段投資機構現金水位與收益部位增加。第一金優選非投債ETF（00981B）5月每單位配發0.063元，投資人在5月20日前買進且持有，可參與第一金優選非投債ETF這次配息，配息發放日訂於6月15日。
美銀美林經理人調查顯示，3月、4月基金經理持續維持現金水位在4.3%近一年高檔區，投資人降低股票資產配置，拉升收益資產。第一金優選非投債ETF經理人王心妤指出，由於市場仍持續關注荷莫茲海峽長期封鎖議題，儘管恐慌情緒消退，但後續全球供應鏈中斷風險仍需留意，原油供應尚未恢復常態化，帶來通膨壓力，惟現階段TIPS處於區間波動，反應市場對中長期通膨回復穩定的信心。
王心妤表示，現階段非投資等級債券企業基本面和償債能力仍維持穩健，加上多數企業維持堅實獲利，並未受到近期政治動盪衝擊及私募信貸危機影響，研判非投資等級債券仍維持健康體質與合理投資價值及債息收益條件。
00981B追蹤彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數投資，採取低存續配置，降低利率敏感度並兼具防禦能力及強化收益特性；只選優先債、排除CCC以下低評級債券及最低收益率10%的債券，此類信用債券可作為現階段穩健配置的優先資產選擇之一。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。