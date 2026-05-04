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42萬股民注意！高股息績效王00929再配0.13元 年化配息率約6.7%
高股息績效王復華台灣科技優選高股息（00929）ETF4日公告最新配息，預估每受益權單位預估配發金額維持0.13元，與前一期相同。而且屢配屢填息，已經連18個月當月填息（其中17個月當日填息）。
00929除息交易日為5月20日，投資人若要參與配息，需於5月19日前買進或持有，股息發放預計6月15日入帳。以5月4日收盤價23.03元計算，單次配息率約0.56%，年化配息率約6.7%。
00929於2025年底進行指數大升級，成分股納入台積電（2330）。今年來還原權息績效有30.3%，穩居高股息ETF績效王。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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