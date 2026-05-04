快訊

日職／動盪開局…徐若熙遭連6棒敲安掉4分 已連3場挨轟

老鼠大軍來襲！被咬恐染致命疾病 醫示警：漢他病毒、鼠咬熱不可輕忽

藍彰化縣長人選本周可定案？ 蕭景田鬆口：劉和然是選項之一

聽新聞
0:00 / 0:00

台股登4萬 00850最新配息金額0.85元創新高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

台股不只股價頻創紀錄，股利發放也反映企業營運成長改寫新高，長期投資家差、股息皆賺，季配市值型ETF元大臺灣ESG永續（00850），4日公布最新配息金額，每受益權單位擬配發0.85元，創下改季配來的單季新高，以今日收盤價換算，單季配息殖利率為1.07%，除息日為5月22日，發放日為6月12日。

台股企業受惠AI熱潮，帶動整體獲利表現，統計至4月30日台股上市櫃公司2025股利預計發放金額突破2.5兆元新高，股價、股利進入雙成長正循環。

00850為市場少見「市值型+季配+ESG永續」ETF，指數邏輯蓋各產業之ESG資優企業，並採取市值加權方式。機構指出，ESG有助企業維持可預測性高的獲利表現，降低各項營運風險對股價的衝擊。

統計00850今年以來至4月30日含息報酬率38.3%，領先季配高股息ETF介於5.6至18.7%、平均10.6%的含息報酬率，同時展現季配與股價成長能力。

00850持股涵蓋臺灣50主要成分股包括台積電、台達電、聯發科等，且設有單一持股30%上限，廣泛參與權值股漲勢，截至4月30日帳上累積資本平準金達54.19元，大幅超越高股息ETF水準，凸顯其緊跟台股多頭走勢，追求資本利得的能力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 元大 台股

延伸閱讀

00878配息0.66元創新高！不敗教主揭存股2大原則：下跌用力買就對了

新一波高息ETF大戰開打 00878配息創雙高

00891股價&配息創成立以來新高 本次配息1.25元 預估年化配息率15.3%

主動式台股ETF 漲勢犀利

相關新聞

台股4萬點居高思危！股添樂指「短線保守訊號已出現」：長線關注009805、009819

2026年5月台股寫下歷史新頁，4月份單月漲幅驚人突破20%，指數從32000點垂直噴發至40000點大關。這波由「AI基建」引發的狂熱，不僅讓觀光景點湧現報復性旅遊，更讓不少股民萌生辭職念頭。 財經

買00981A是投資還是找信仰？楚狂人揭「瑤池金母」神話背後3大風險

楚狂人指出，投資00981A需考量三大風險，包括台積電25%持股的被動限制、經理人的操作風格變化，以及信任經理人的潛在信仰效果。投資者應審慎評估持股邏輯，避免決策淪為純粹的信仰行為。

1500萬資金轉進ETF捨0050選0056「關鍵原因」曝！施昇輝：無對錯只有適合與否

一位年長朋友將1500萬資金轉向ETF，選擇元大高股息0056，因其每季固定股息更符合需求。他不在乎增值，重視穩定的現金流，體現「適合你」的投資理念。

存0050只是60分的選擇？陳重銘曝主動型ETF靠「這點」追求高報酬

財經達人陳重銘指出，主動型ETF因持股分散和靈活調整，可能打敗台灣50（0050）。0050的權重過度集中於台積電，限制其回報彈性。陳重銘提醒投資人挑選主動型ETF時需深入了解選股邏輯。

核心0050+00878+衛星配置00981A！知美曝「短期目標存滿百張」：追求超越大盤

隨著台股站上38000點大關，市場投資風向也迎來重大轉變。財經YouTuber知美於最新影片中宣布，已正式買下人生中第一張主動式ETF「主動統一台股增（00981A）」，並訂下存滿100張的短期目標。

買科技股ETF拉高報酬？風險變大不等於賺更多…也可能退休時間越拖越晚

科技股ETF雖可提高報酬，但高風險並不保證收益增加。專家指出，集中投資可能導致退休時間變晚，投資者需仔細評估風險與報酬均衡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。