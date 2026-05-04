台股登4萬 00850最新配息金額0.85元創新高

台股不只股價頻創紀錄，股利發放也反映企業營運成長改寫新高，長期投資家差、股息皆賺，季配市值型ETF元大臺灣ESG永續（00850），4日公布最新配息金額，每受益權單位擬配發0.85元，創下改季配來的單季新高，以今日收盤價換算，單季配息殖利率為1.07%，除息日為5月22日，發放日為6月12日。

台股企業受惠AI熱潮，帶動整體獲利表現，統計至4月30日台股上市櫃公司2025股利預計發放金額突破2.5兆元新高，股價、股利進入雙成長正循環。

00850為市場少見「市值型+季配+ESG永續」ETF，指數邏輯蓋各產業之ESG資優企業，並採取市值加權方式。機構指出，ESG有助企業維持可預測性高的獲利表現，降低各項營運風險對股價的衝擊。

統計00850今年以來至4月30日含息報酬率38.3%，領先季配高股息ETF介於5.6至18.7%、平均10.6%的含息報酬率，同時展現季配與股價成長能力。

00850持股涵蓋臺灣50主要成分股包括台積電、台達電、聯發科等，且設有單一持股30%上限，廣泛參與權值股漲勢，截至4月30日帳上累積資本平準金達54.19元，大幅超越高股息ETF水準，凸顯其緊跟台股多頭走勢，追求資本利得的能力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。